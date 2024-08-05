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Алексей Логвиненко: «Осенью в городе появится новое общественное пространство»

Алексей Логвиненко: «Осенью в городе появится новое общественное пространство»

5 августа 2024, 10:28
Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону
Новое благоустроенное общественное пространство появится осенью этого года в Железнодорожном районе донской столицы. Об этом рассказал глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, сославшись на работы, которые проходят в сквере Пионерском по улице Профсоюзной.

Алексей Логвиненко отметил, что работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента России.— Этот сквер в прошлом году стал победителем областного конкурса по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств. В ходе онлайн-голосования за него проголосовало больше всего ростовчан. На данный момент завершено обустройство современной детской игровой площадки с резиновым покрытием. Уже установлены малые архитектурные формы, в том числе входная арка, 36 скамеек, 30 урн, 62 опоры освещения со светодиодными светильниками. Заканчивается обустройство 4,7 тыс. кв. м дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием, — пояснил глава администрации города. Алексей Логвиненко добавил, что в парке осуществлен спил аварийных деревьев и обрезка разросшихся. Запланировано и новое озеленение территории.

По его словам, в скором времени в Пионерском парке появятся 33 лиственных дерева, 818 кустарников, будут разбиты цветники общей площадью 253,7 кв.м и посеян газон, площадь которого составит 2 243,8 кв. м. Завершить все работы планируется в октябре этого года.

Фото: пресс-служба Администрации г. Ростова-на-Дону

Добавим, что стоимость проекта по благоустройству парка Пионерский в Железнодорожном районе донской столицы составляет 42 млн руб. Средства на эти цели были выделены из трех бюджетов: федерального, регионального и городского бюджетов. Основную часть средств, которая составила порядка 40,7 млн рублей город получил из федерального бюджета.

Ранее RostovGazeta сообщала что в донской столице досрочно завершили ремонт 34 городских дорог. Всего в этом году городская администрация планировала привести в порядок 46 дорог донской столицы. На 34 из них ремонт завершился, на 9 транспортных артериях продолжаются работы.

#Ростов-на-Дону
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