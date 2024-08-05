Алексей Логвиненко: «Осенью в городе появится новое общественное пространство»

Алексей Логвиненко отметил, что работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента России.— Этот сквер в прошлом году стал победителем областного конкурса по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств. В ходе онлайн-голосования за него проголосовало больше всего ростовчан. На данный момент завершено обустройство современной детской игровой площадки с резиновым покрытием. Уже установлены малые архитектурные формы, в том числе входная арка, 36 скамеек, 30 урн, 62 опоры освещения со светодиодными светильниками. Заканчивается обустройство 4,7 тыс. кв. м дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием, — пояснил глава администрации города. Алексей Логвиненко добавил, что в парке осуществлен спил аварийных деревьев и обрезка разросшихся. Запланировано и новое озеленение территории.