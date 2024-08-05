Алексей Логвиненко: «Осенью в городе появится новое общественное пространство»

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
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Updated Сегодня, 10:30
Алексей Логвиненко отметил, что работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента России.— Этот сквер в прошлом году стал победителем областного конкурса по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств. В ходе онлайн-голосования за него проголосовало больше всего ростовчан. На данный момент завершено обустройство современной детской игровой площадки с резиновым покрытием. Уже установлены малые архитектурные формы, в том числе входная арка, 36 скамеек, 30 урн, 62 опоры освещения со светодиодными светильниками. Заканчивается обустройство 4,7 тыс. кв. м дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием, — пояснил глава администрации города. Алексей Логвиненко добавил, что в парке осуществлен спил аварийных деревьев и обрезка разросшихся. Запланировано и новое озеленение территории.
По его словам, в скором времени в Пионерском парке появятся 33 лиственных дерева, 818 кустарников, будут разбиты цветники общей площадью 253,7 кв.м и посеян газон, площадь которого составит 2 243,8 кв. м. Завершить все работы планируется в октябре этого года.
Добавим, что стоимость проекта по благоустройству парка Пионерский в Железнодорожном районе донской столицы составляет 42 млн руб. Средства на эти цели были выделены из трех бюджетов: федерального, регионального и городского бюджетов. Основную часть средств, которая составила порядка 40,7 млн рублей город получил из федерального бюджета.
Ранее RostovGazeta сообщала что в донской столице досрочно завершили ремонт 34 городских дорог. Всего в этом году городская администрация планировала привести в порядок 46 дорог донской столицы. На 34 из них ремонт завершился, на 9 транспортных артериях продолжаются работы.