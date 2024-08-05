В РЭО подвели промежуточные итоги реформы РОП

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Как сообщает издание newsnn.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что реформа РОП началась гораздо раньше принятия закона. Работа над ним велась более двух лет с участием экологов, представителей общественных организаций, различных отраслей, а также федеральных и региональных властей. После одобрения закона РЭО совместно с Минприроды разработало 15 нормативных актов, необходимых для регулирования системы РОП. В РЭО заметили, что некоторые производители упаковки уже начали развивать собственные мощности для её переработки, что показывает эффективное влияние РОП. Новые ставки экологического сбора, которые не менялись с 2015 года, будут служить дополнительным источником финансирования для проектов в экономике замкнутого цикла.
Подготовленные Российским экологическим оператором и Минприроды нормативные акты утверждают новый перечень товаров РОП, конвертер кодов, требования ведения реестра утилизаторов, новые правила по отчетности производителей, импортеров и утилизаторов, новую форму акта утилизации, изменения в положение о Единой федеральной государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ), положение об эксперименте для импортеров, а также определяют методы расчета ставок экологического сбора.
В рамках реформы расширенной ответственности производителей Российский экологический оператор создал официальный реестр утилизаторов. Этот реестр необходим для выполнения требований РОП и отчётности по утилизации. В настоящее время РЭО собирает данные от организаций, занимающихся утилизацией, и активно работает над расширением реестра. В него будут включены лишь те компании, которые подтвердят свои мощности по утилизации.
Денис Буцаев сообщил, что в РЭО поступило порядка 500 запросов на внесение в реестр. При участии экспертов были проведены выездные проверки по 35 заявлениям. Запущена электронная торговая площадка, где пользователи могут купить или продать вторичные ресурсы, вторичное сырье и заказать услуги по утилизации отходов у проверенных компаний. В настоящее время на этой площадке зарегистрировано около 2500 участников.
В рамках реформы РОП ответственность за переработку отходов всей упаковки будет вводиться постепенно: в 2025 году — для 55%, в 2026 году — для 75%, а с 2027 года — на всю упаковку. Также впервые с 2015 года планируется повысить ставки экологического сбора для разных категорий отходов от использования товаров.