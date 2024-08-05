В РЭО подвели промежуточные итоги реформы РОП

Как сообщает издание newsnn.ru, генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что реформа РОП началась гораздо раньше принятия закона. Работа над ним велась более двух лет с участием экологов, представителей общественных организаций, различных отраслей, а также федеральных и региональных властей. После одобрения закона РЭО совместно с Минприроды разработало 15 нормативных актов, необходимых для регулирования системы РОП. В РЭО заметили, что некоторые производители упаковки уже начали развивать собственные мощности для её переработки, что показывает эффективное влияние РОП. Новые ставки экологического сбора, которые не менялись с 2015 года, будут служить дополнительным источником финансирования для проектов в экономике замкнутого цикла.