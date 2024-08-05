В центре Ростова-на-Дону появится мурал, посвящённый Российским студенческим отрядам

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
«Студенческие отряды — это не только про труд и возможность заработать деньги. Это про возможность самореализации, выражение себя, в том числе и через искусство. Главная цель мурала в тематике Российских студенческих отрядов состоит в том, чтобы с его помощью рассказать о важности рабочих профессий и популяризировать это направление среди молодёжи», — председатель правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.
Эскиз донского мурала «Труд создаёт человека» разработала ростовский художник, боец студенческих отрядов Дона Анастасия Бабич. За основу идеи мурала взята картина Микеланджело «Сотворение Адама». Только одна рука одета в бойцовку (традиционную куртку отрядовцев) и в неё вложена кельма — лопатка, производящая кирпичную кладку, расшивку швов и другие строительные процессы.
«На создание такой задумки меня вдохновляла моя семья. А именно дедушка-каменщик. Он герой социалистического труда и всю жизнь ведет активный образ жизни, не останавливается даже на пенсии, сохраняя бодрость духа и отличную физическую форму», — говорит об идее мурала художник Анастасия Бабич.
Работа над муралом уже началась по адресу ул. Седова, 8. Полностью работу над большой картиной завершат уже к концу августа.
Помимо Ростовской области такие картины разместят ещё в девяти регионах: К емеровской, Самарской, Оренбургской, Новосибирской областях, а также в Якутии, Крыму, Татарстане, Удмуртии и Алтайском крае. Нанесение мурала и организация работы художника пройдут в рамках реализации проекта при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российских студенческих отрядов.