В центре Ростова-на-Дону появится мурал, посвящённый Российским студенческим отрядам

«Студенческие отряды — это не только про труд и возможность заработать деньги. Это про возможность самореализации, выражение себя, в том числе и через искусство. Главная цель мурала в тематике Российских студенческих отрядов состоит в том, чтобы с его помощью рассказать о важности рабочих профессий и популяризировать это направление среди молодёжи», — председатель правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов.