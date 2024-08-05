Владельцы квартир в первых домах «Нового Ростова» получили ключи

— Около года назад на Петербургском экономическом форуме правительство Ростовской области и ГК «ЮгСтройИнвест» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексного развития территории старого аэропорта. Этот грандиозный проект получил название «Новый Ростов». И сегодня у нас знаковый день. Благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и совместной конструктивной работе с правительством региона и администрацией города, мы ввели в эксплуатацию первые дома, и 499 семей получили ключи от новых квартир, — пояснил Игорь Папко.