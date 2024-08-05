Владельцы квартир в первых домах «Нового Ростова» получили ключи

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Как отметил директор «СЗ-1» ЮСИ-Дон» Игорь Папко, проект получил масштабное развитие после того, как строительная компания и региональное правительство заключили соглашение о сотрудничестве.
— Около года назад на Петербургском экономическом форуме правительство Ростовской области и ГК «ЮгСтройИнвест» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексного развития территории старого аэропорта. Этот грандиозный проект получил название «Новый Ростов». И сегодня у нас знаковый день. Благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и совместной конструктивной работе с правительством региона и администрацией города, мы ввели в эксплуатацию первые дома, и 499 семей получили ключи от новых квартир, — пояснил Игорь Папко.
В скором времени на территории старого аэропорта возведут более 1,5 млн квадратов жилья. Появится здесь и вся необходимая инфраструктура, включая школы, детские сады, объекты дополнительного образования, областной консультативно-диагностический центр, поликлиники и парки. В новом общественно-деловом центре города, площадь которого составляет 360 га также возведут объекты спорта, культуры, досуга и религиозного назначения.
Первые владельцы по достоинству оценили комфорт и современность квартир. Ведь умный квартал «Полет» на сегодня один из самых технологичных микрорайонов Донской столицы. Бесшовный Wi-Fi, умные домофоны, зарядки для электромобилей и система видеонаблюдения — все это делает жизнь в квартале проще, быстрее и ярче.
Первая сдача в квартале превратилась в настоящий праздник! Застройщик подготовил для новоселов угощения, конкурсы и необычные настольные игры, а самых маленьких новоселов развлекали аниматоры.
Добавим, что в рамках соглашения с правительством Ростовской области ГК «ЮгСтройИнвест» развивает здесь и социальную инфраструктуру.
Уже в 3 квартале этого года планируется ввести в эксплуатацию первый детский сад на 200 мест, одновременно ведется строительство первого школьного комплекса с бассейном на 1100 учащихся. Кроме детского сада и большой школы на территории квартала скоро появятся зеленые прогулочные аллеи, которые будут радовать горожан.
Во время праздника директор «СЗ-1»ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Папко напомнил, что над реализацией проекта работают лучшие специалисты ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством генерального директора Юрия Ивановича Иванова. И от лица всего многотысячного коллектива поблагодарил дольщиков за доверие, пожелав новоселам благополучия и счастья.