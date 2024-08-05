Якушев: ЕР выдвинула более 36 тыс. кандидатов на выборы-2024

Владимир Якушев, врио секретаря генсовета «Единой России», заявил, что основной задачей региональных отделений партии стала максимальная поддержка участников СВО, которых в списках кандидатов от «Единой России» значится 380 человек. По качеству этой поддержки партия будет оценивать эффективность работы региональных отделений. Акцент на этом сделал Дмитрий Медведев, председатель «Единой России». Якушев отметил, что у данной группы кандидатов всегда должна быть возможность получить консультацию более опытных товарищей по партии. Он добавил, что поддержку они получили ещё на этапе предварительного голосования. По его словам, бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на помощь «Единой России» так же, как вся страна рассчитывает на них в ходе спецоперации. Об этом пишет mkset.ru.