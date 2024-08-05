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Якушев: ЕР выдвинула более 36 тыс. кандидатов на выборы-2024

Якушев: ЕР выдвинула более 36 тыс. кандидатов на выборы-2024

5 августа 2024, 11:28
Фото: er.ru
«Единую Россию» на всех уровнях выборов-2024 представят более 36 тысяч кандидатов. Особое внимание в ходе избирательной кампании партия уделит поддержке участников СВО, у которых пока нет политического опыта.

Владимир Якушев, врио секретаря генсовета «Единой России», заявил, что основной задачей региональных отделений партии стала максимальная поддержка участников СВО, которых в списках кандидатов от «Единой России» значится 380 человек. По качеству этой поддержки партия будет оценивать эффективность работы региональных отделений. Акцент на этом сделал Дмитрий Медведев, председатель «Единой России». Якушев отметил, что у данной группы кандидатов всегда должна быть возможность получить консультацию более опытных товарищей по партии. Он добавил, что поддержку они получили ещё на этапе предварительного голосования. По его словам, бойцы должны быть уверены, что могут рассчитывать на помощь «Единой России» так же, как вся страна рассчитывает на них в ходе спецоперации. Об этом пишет mkset.ru.

Говоря о составе списка кандидатов, Якушев отметил, что 65% кандидатов являются членами «Единой России», а 35% — сторонниками. Около 33% списка составляют женщины, 15% — люди в возрасте до 35 лет. По роду деятельности состав кандидатов выглядит так: большую часть представляют педагоги, общественники, медицинские и социальные работники, работники сферы ЖКХ и культуры. Их в списках 45%. Примерно четверть составляют предприниматели, а доля госслужащих — 13%.

Врио секретаря генсовета «Единой России» пояснил, что сейчас предвыборная кампания находится на этапе сбора предложений и наказов от граждан, а кандидаты заняты поиском решения проблем на местах. Об этом пишет портал ER.RU.

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