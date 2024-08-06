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Published Сегодня, 07:54

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Updated Сегодня, 07:56

Лидирующая B2B-платформа цифровой торговли между РФ и Китаем КИФА выходит на Мосбиржу

Лидирующая B2B-платформа цифровой торговли между РФ и Китаем КИФА выходит на Мосбиржу

6 августа 2024, 07:54
Фото: пресс-служба «КИФА»
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Платформа оптовой трансграничной торговли ПАО «КИФА» выходит на Московскую биржу и становится первым эмитентом китайского происхождения на российском фондовом рынке. Клиенты партнера компании — Банка Казани — могут первыми приобрести акции на выгодных условиях.

Компания КИФА занимает лидирующие позиции в сфере цифровой торговли и предлагает свою уникальную экосистему, которая позволяет пользователям реализовывать практически все операции на одной платформе. КИФА охватывает весь процесс поставки, предоставляя комплексный сервис, нацеленный на поддержку внешнеэкономической деятельности, в том числе электронные платежи.

Общее количество акций, предлагаемых в ходе первичного размещения КИФА, не превысит 18,5 миллиона. При этом доля акций, которые будут находиться в свободном обращении (free-float), составит не более 30%. Размещение акций будет осуществляться по формату 100%-cash-in, а инвесторам будут предложены акции, выпущенные в процессе дополнительной эмиссии. Средства, полученные от продажи акций, направят на ускорение роста компании и активизацию цифровизации трансграничных сделок между Россией и Китаем.

В 2023 году оборот КИФА достиг 6,7 миллиардов рублей, и в планах компании кратное увеличение этого показателя — до 147 млрд рублей к 2028 году. Отметим, что за последние три года выручка компании увеличилась в 3,4 раза, EBITDA — в 2,9 раза, а чистая прибыль — в 1,9 раза.

Три года назад КИФА начала сотрудничество с Банком Казани. По словам финансового директора компании Ирины Афониной, банк предложил выгодные кредитные условия, что способствовало укреплению деловых связей. Взаимодействие расширилось и на сферу трансграничных платежей. Банк Казани также принимал участие в Первом российско-китайском региональном форуме инвестиционного развития и торговли, который прошел в Ляонине в прошлом году.

Сбор заявок на участие в IPO стартовал 25 июля и продлится до 7 августа. Заинтересованные инвесторы могут получить более подробную информацию на сайте.

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