Ученые рассказали о продукте, который сделает сосуды крепкими

Posted Вчера, 09:18
Published Вчера, 09:18
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Морепродукты, насыщенные омега-3, способствуют защите мозга от возрастных изменений, укрепляют сосуды и снижают уровень тревоги.
Новейшие исследования показывают, что жирная морская рыба может снабдить организм нужными кислотами, но для его потребления не должно быть противопоказаний, пишет ИА RuNews24.ru, ссылаясь на данные rg.ru.
Также учёные исследовали, как рыбий жир влияет на здоровье. В одном из экспериментов участвовали добровольцы с предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Зухра Павлова, эндокринолог и доктор медицинских наук, в своём Telegram-канале, заметила, что у таких пациентов заметно снизились повреждения клеток мозга после приёма рыбьего жира.
«У принимавших плацебо такого результата не было. Но это не значит, что все возрастные пациенты обязаны употреблять рыбий жир», — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что избыток рыбьего жира может оказать негативное влияние. Рыба может стать ему альтернативой.
«Важно обсудить с доктором профилактические дозы омега-3, обычно около 300 миллиграммов в день», — уточнила она.
Напомним, что Омега-3 обладает противовоспалительными свойствами, а это может быть полезно при болезни Альцгеймера.