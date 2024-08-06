Ученые рассказали о продукте, который сделает сосуды крепкими

Также учёные исследовали, как рыбий жир влияет на здоровье. В одном из экспериментов участвовали добровольцы с предрасположенностью к болезни Альцгеймера. Зухра Павлова, эндокринолог и доктор медицинских наук, в своём Telegram-канале, заметила, что у таких пациентов заметно снизились повреждения клеток мозга после приёма рыбьего жира.