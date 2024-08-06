В стиле Harcourt: ТОП-5 причин купить HONOR 200 Pro

С новыми HONOR 200 Pro теперь каждый сможет сделать фотографию как у знаменитостей. Компания HONOR в партнерстве с легендарной парижской фотостудией разработала специальный режим съемки Harcourt. Пользователи могут выбрать один из трех цветовых профилей: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневных снимков, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и обрабатывают изображение в девять этапов, чтобы воссоздать фирменный стиль Harcourt.