Журналисты выяснили, как диагностируют и лечат онкологию по ОМС в разных странах

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В обществе существует стереотип о том, что в заграничных клиниках онкобольные получают лучшее лечение. Однако российские медики объясняют, что это представление является ошибочным.
Информацией о борьбе с онкологическими заболеваниями в Российской Федерации и за рубежом поделились журналисты «Комсомольской правды».
Основной фактор, определяющий успешность методов, применяемых в борьбе с раком, — ранняя диагностика, говорят эксперты. Для этого во многих государствах действует система онкоскринингов.
Например, в Австрии для своевременного выявления онкологических заболеваний молочной железы женщинам 45–69 лет предлагается проходить маммографию раз в два года.
В Швейцарии бесплатная колоноскопия полагается людям в возрасте 50–69 лет каждые 10 лет.
По словам академика РАН, генерального директора НМИЦ радиологии, главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, Россия является единственной страной, имеющей скрининговые программы по семи локализациям раковых опухолей.
Онкоскрининги проводят бесплатно в рамках ОМС всем российским гражданам. Для этого следует обратиться в районную поликлинику. Скрининговые программы позволили России повысить показатель выявления рака груди на ранних стадиях до 71,6%.
Специалисты заявляют, что даже четырехнедельная задержка в терапии онкологии способна существенно снизить шансы на успех.
В Дании на сегодняшний день среднее время ожидания постановки диагноза составляет 35 дней. Британцам приходится ждать консультации онколога до 14 дней, а до начала оказания медицинской помощи может пройти до 31 дня.
В Российской Федерации с 2022 года сроки проведения врачебных консультаций в случае подозрения на рак не могут превышать трех рабочих дней, а сроки проведения исследований — не должны быть более 7 рабочих дней.
Что касается доступности лекарств для онкобольных в Европе, то в Австрии онкопациентам ограничен доступ к самым современным методам лечения по госпрограммам, а в Швейцарии препараты от рака оплачиваются по базовой страховке, только если попадают в специальный перечень лекарственных средств. Пациенты в большинстве зарубежных государств сталкиваются с необходимостью доплачивать за препараты из личных средств.
Как рассказал председатель ФОМС Илья Баланин, в России значительно повышено финансовое обеспечение онкопомощи. «В текущем, 2024-м году объемы медпомощи по профилю „Онкология“ в рамках ОМС также увеличены по сравнению с 2023 годом. Так, в дневном и круглосуточном стационарах лечение смогут пройти более 3,2 млн человек», — поделился специалист.
То есть на сегодняшний день онкопомощь в России соответствует мировым стандартам, а во многом даже превосходит показатели иностранных государств. Главное — вовремя обращаться к врачам, не теряя время.