Журналисты выяснили, как диагностируют и лечат онкологию по ОМС в разных странах

Что касается доступности лекарств для онкобольных в Европе, то в Австрии онкопациентам ограничен доступ к самым современным методам лечения по госпрограммам, а в Швейцарии препараты от рака оплачиваются по базовой страховке, только если попадают в специальный перечень лекарственных средств. Пациенты в большинстве зарубежных государств сталкиваются с необходимостью доплачивать за препараты из личных средств.