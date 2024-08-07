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Posted 7 августа, 12:00

Published 7 августа, 12:00

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Ученые рассказали о болезнях, к которым приводит нехватка сна

7 августа 2024, 12:00
Исследование стало возможным благодаря информации, которую собирают современные фитнес-трекеры. Удалось установить, что некачественный сон обостряет не только психологические расстройства, но и вызывает болезни сердца.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что некачественный сон повышает восприимчивость организма к различным хроническим болезням. К таким выводам они пришли, проанализировав данные, собранные фитнес-трекерами корпорации Fitbit.

Журнал Nature Medicine опубликовал статью, в которой представлены итоги изучения режима сна 6785 человек и его связь с различными проблемами со здоровьем. Ученые выяснили, что некачественный сон повышает риск фибрилляции предсердий, приводит к депрессивным расстройствам, провоцирует ожирение и гипертонию, пишет ИА RuNews24.ru.

Аналогичные исследования уже проводились раньше, но тогда они были очень краткосрочными и выявить все эти связи было очень сложно из-за неполноты данных о качестве сна.

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