Ученые рассказали о болезнях, к которым приводит нехватка сна

Posted 7 августа, 12:00
Published 7 августа, 12:00
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Ученые из США провели исследование и выяснили, что некачественный сон повышает восприимчивость организма к различным хроническим болезням. К таким выводам они пришли, проанализировав данные, собранные фитнес-трекерами корпорации Fitbit.
Журнал Nature Medicine опубликовал статью, в которой представлены итоги изучения режима сна 6785 человек и его связь с различными проблемами со здоровьем. Ученые выяснили, что некачественный сон повышает риск фибрилляции предсердий, приводит к депрессивным расстройствам, провоцирует ожирение и гипертонию, пишет ИА RuNews24.ru.
Аналогичные исследования уже проводились раньше, но тогда они были очень краткосрочными и выявить все эти связи было очень сложно из-за неполноты данных о качестве сна.