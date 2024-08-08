ПСБ увеличил доходность по сберегательным продуктам

**Ставка 5% годовых по вкладу «В юанях» действует при размещении вклада на сумму от 10 тыс Y на 731 день. Минимальная гарантированная ставка — 3,9% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 08.08.2024. ПАО «Промсвязьбанк».



***Ставка 18% годовых по вкладу «Сильная ставка» действует при размещении вклада на сумму от 100 тыс ₽ на 181 день и применяется на «новые деньги» — разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада — накопительных счетах, счетах к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», — и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Открыть вклад можно в офисах банка, в мобильном приложении и интернет-банке. Минимальная гарантированная ставка — 14,7% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах суммы 1 400 000 ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 08.08.2024. ПАО «Промсвязьбанк».



****Ставка 17,1% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 ₽ на срок 181 день для пенсионеров и зарплатных клиентов. Минимальная гарантированная ставка — 14,7% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 08.08.2024. ПАО «Промсвязьбанк».



