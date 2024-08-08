В Ростовском областном суде снова перенесли рассмотрение дела Бациевых — Дакишвили

Суд заслушал данного присяжного. Тот сказал, что действительно высказывал свою точку зрения в разговоре с юристом, но пояснил, что он говорил не по поводу подсудимого, которого представляет адвокат, а по поводу действий самого защитника. В частности, он заявил, что у него складывается впечатление, будто бы защита затягивает процесс, и что если это будет продолжаться, то из-за таких недобросовестных действий процесс будет проигран.