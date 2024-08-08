В Ростовском областном суде снова перенесли рассмотрение дела Бациевых — Дакишвили

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Заседание суда было вновь перенесено на 26 августа текущего года, и причиной переноса вновь стали ходатайства со стороны защиты.
Напомним, что произошли эти события в далеком 2019, тогда результатом стрельбы между фермерскими семьями стали пять погибших. Причем в результате происшествия родственников потеряли обе семьи. Расследование длилось более двух лет и закончилось оправдательным приговором благодаря суду присяжных «ввиду непричастности [подсудимых] к совершению преступлений». Однако Третий апелляционный суд общей юрисдикции в октябре 2023 года отменил оправдательный приговор участникам перестрелки в хуторе Чернозубовка и направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение, которое продолжается по настоящее время.
На нынешнем заседании один из адвокатов подал ходатайство с просьбой проверить представителей суда присяжных на объективность, так как, по его мнению, их отношение к делу стало складываться под влиянием публикаций на одном из телеграмканалов.
Еще одним из пунктов поданного ходатайства стала просьба об отстранении от участия в деле присяжного заседателя № 16. Адвокат попросил воспроизвести видеозапись, на которой присяжный в фойе областного суда высказывает ему свою точку зрения, что судебный процесс его сторона проиграет, что, по мнению адвоката, свидетельствует о его предвзятости.
Суд заслушал данного присяжного. Тот сказал, что действительно высказывал свою точку зрения в разговоре с юристом, но пояснил, что он говорил не по поводу подсудимого, которого представляет адвокат, а по поводу действий самого защитника. В частности, он заявил, что у него складывается впечатление, будто бы защита затягивает процесс, и что если это будет продолжаться, то из-за таких недобросовестных действий процесс будет проигран.
Просмотрев видеозапись, суд постановил удовлетворить ходатайство стороны защиты и отстранить заседателя № 16 от дальнейшего участия в судебном процессе. При этом прокуратура возражала против отстранения, указав, что высказывания присяжного заседателя касались действий защитника, а не подсудимого.
Также судья провел опрос каждого из присяжных на предмет того, читают ли они в СМИ публикации по поводу данного дела, воздействовал ли отстраненный присяжный заседатель на их мнение и повлияли ли публикации в СМИ на их позицию. Все без исключения присяжные высказались по указанным вопросам отрицательно, и суд оставил их в прежнем составе.
Словно в подтверждение разговоров о затягивании процесса, новый адвокат — Инна Липилина — попросила отложить судебное заседание на два месяца, чтобы, по ее словам, у нее было достаточно времени ознакомиться с материалами дела. Однако суд посчитал это слишком длительным временем. Более того, судья заявил: «Ваша просьба указывает на возможное злоупотребление стороной защиты своими полномочиями». Тем не менее судебное заседание было перенесено на 2,5 недели.
Следует отметить достаточно напряженную атмосферу, в которой проходило заседание. Возможно, именно из-за этого случился забавный эпизод, который едва не завершился процессуальным нарушением со стороны судьи. Он объявил, что процесс переносится на 26 августа, пошел по направлению к выходу и уже у самой двери неожиданно вспомнил, что в зале отсутствуют… присяжные заседатели. В результате судья вернулся на место, пригласил присяжных в зал и уже в их присутствии, как и полагается по закону, объявил об отложении заседания…