В 17 удаленных поселках Дона появился высокоскоростной мобильный интернет

Возможность пользоваться современной связью и цифровыми сервисами получили жители хуторов и поселков в Красносулинском, Миллеровском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском и Тарасовском районах региона. Реализацией проекта занимается компания «Ростелеком». Технологическим партнером выступил мобильный оператор Tele2.



В рамках программы специалисты «Ростелекома» проложили более 50 километров оптического кабеля. Самым протяженным отрезком оптоволоконных линий стал путь до хутора Новая Деревня в Миллеровском районе — более 13 километров.



Реализация проекта шла в течение года четко в установленные сроки несмотря на трудности, которые создавались погодными условиями и особенностями дорожного покрытия на пути к точкам установки базовых станций. Перемещать строительную технику и доставлять антенно-мачтовые сооружения на возвышенности приходилось по бездорожью, а ледяные дожди и метели в начале года мешали прокладывать кабель.



В Миллеровском районе современная связь появилась в хуторах Журавка, Красная Звезда, Новая Деревня и Новорусский. В Тарасовском районе скоростной интернет теперь стал доступен жителям поселка Деркул и хутора Ушаковка. Также начали работу базовые станции в хуторах Бобров, Нижняя Ковалевка, Украинский и Черников Красносулинского района, в поселке Ленинский и хуторах Авило-Федоровка и Краснодарский Матвеево-Курганского района и хуторах Атамано-Власовка, Бунако-Соколовец, Маяки и Новопрохоровка Радионово-Несветайского района.

Построенные базовые станции работают в диапазоне радиочастот 2 300 — 2 400 МГц. Оператор мобильной связи Tele2 выступает в качестве технологического партнера и центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.



Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»:



«Ростелеком» реализует важнейший для нашего населения проект по устранению цифрового неравенства. Строительство базовых станций дает жителям малонаселенных хуторов и поселков полноценно пользоваться современными цифровыми сервисами, включая телемедицину, онлайн-образование и «Госуслуги». Только за прошлый год и три месяца текущего в рамках проекта наши специалисты совместно с коллегами из Tele2 построили и ввели в эксплуатацию базовые станции в 64 населенных пунктах Ростовской области».



Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:



«Возможность всегда оставаться на связи и пользоваться необходимыми диджиал-сервисами имеет для жителей малых и отдаленных населенных пунктов неоценимое значение. Благодаря программе по устранению цифрового неравенства доступ к современным технологиям наравне с горожанами с каждым годом получают все больше людей, проживающих в небольших поселениях. Tele2 вносит свой вклад в стирание границ между городом и селом. Техническая дирекция компании обладает широкой экспертизой в строительстве базовых станций и в полной мере применяет свой опыт при проектировании сети в рамках реализации проекта УЦН 2.0».



Евгений Полуянов, министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области:



«Проект по устранению цифрового неравенства крайне важен для населения малых сел и хуторов. Сельские жители, как и те, кто живет в городах, хотят пользоваться мессенджерами, социальными сетями, телемедициной и современными онлайн-сервисами. Сегодня им доступна не только качественная голосовая связь, но и все блага реальности. Для нас в приоритете улучшение уровня жизни населения региона, и проект УЦН 2.0 помогает нам решить эту задачу».



Проект УЦН 2.0 инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.