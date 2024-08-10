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Банк «Центр-инвест»: опыт углеродного регулирования

Банк «Центр-инвест»: опыт углеродного регулирования

10 августа 2024, 09:57
Фото: 1MI
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В августе 2024 года банк «Центр-инвест» принял участие в заседании комитета торгово-промышленной палаты Ростовской области по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию.

В рамках заседания состоялся круглый стол на тему: «Углеродное регулирование и углеродный рынок — возможности для бизнеса и территорий». Заседание посвящалось вопросам климатических изменений и внедрения мер по ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу.

В рамках встречи о практике расчета углеродного следа для клиентов банка рассказал заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-инвест», кандидат экономических наук Сергей Смирнов. В частности, он отметил, что банк «Центр-инвест» начал проводить оценку воздействия на окружающую среду задолго до того, как тема ESG вошла в категорию мировых трендов. По словам Смирнова, в основу методик расчета углеродного следа положена лучшая международная практика и опыт банка в кредитовании клиентов на юге России.

С 2005 года банк кредитует проекты энергоэффективности и ведет подсчеты сокращения выбросов СО2. В этом направлении он уже успел реализовать около 24 тысяч проектов общей стоимостью свыше 24 миллиардов рублей.

C 2023 года банк ведет подсчеты углеродного следа для всех новых ипотек и для кредитов отрасли сельского хозяйства. По состоянию на первое августа 2024 года банк провел оценку более трех тысяч ипотечных кредитов на сумму 9,5 миллиарда рублей и 1,6 тысячи кредитов сельскому хозяйству на общую сумму 14,1 миллиарда рублей.

Кредитный продукт банка «Зеленая ипотека» обеспечивает возможность приобретения энергоэффективного жилья и офисов по сниженной ставке, «Зеленый вклад» гарантирует вложение банком средств в реальный сектор экономики для достижения целей устойчивого развития. В банке применяется система ESG-рейтингов бизнес-клиентов, которую используют для оценки нефинансовых рисков предприятий и вовлеченности в охрану окружающей среды.

Банк поставил целью достижение собственной углеродной нейтральности: известно, что половину потребляемых собственных энергоресурсов банк получает за счет солнечной энергетики, благодаря приобретению «зеленых» сертификатов и установленным солнечным батареям.

В 2024 году банку «Центр-инвест» присвоили рейтинг ESG-АА уровня ESG-2 от ведущего рейтингового агентства Российской Федерации АКРА. На сегодня это наилучший результат среди компаний России. Осознанное потребление природных ресурсов, ответственное отношение к проблемам экологии и здоровью будущих поколений составляют неотъемлемую часть ESG-стратегии банка.

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