Банк «Центр-инвест»: опыт углеродного регулирования

В рамках встречи о практике расчета углеродного следа для клиентов банка рассказал заместитель председателя правления по отчетности, аналитике и финансам банка «Центр-инвест», кандидат экономических наук Сергей Смирнов. В частности, он отметил, что банк «Центр-инвест» начал проводить оценку воздействия на окружающую среду задолго до того, как тема ESG вошла в категорию мировых трендов. По словам Смирнова, в основу методик расчета углеродного следа положена лучшая международная практика и опыт банка в кредитовании клиентов на юге России.