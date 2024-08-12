Авито Путешествия установили гигантский чемодан в Парке Горького

Собко добавила, что они стремятся создать эмоциональную связь пользователей с брендом при помощи открытой зоны в Парке Горького. По ее словам, любое путешествие связано с приятной суетой, планированием, эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Она также подчеркнула, что бренд-зона имеет как развлекательные, так и образовательные функции. В рамках этого пространства команда рассказывает о том, как безопасно забронировать жилье, что учитывать при выборе места проживания, а также о новой программе лояльности с кешбэком.