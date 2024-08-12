Авито Путешествия установили гигантский чемодан в Парке Горького

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Для посетителей предусмотрели яркие фотозоны для любителей селфи, а также рекомендации по организации досуга и промокоды на бронирование жилья. Главной частью инсталляции выступил огромный пятиметровый чемодан-фотозона, символизирующий эмоции, связанные с любым путешествием.
Кроме того, в разгар летнего периода команда Авито Путешествия провела анализ популярных направлений в России для бронирования и составила список основных достопримечательностей.
Найти интерактивную зону можно справа от главного фонтана. В центре расположен павильон с несколькими комнатами, каждая из которых отражает определенный этап путешествия: от поиска жилья и регистрации до отдыха и возвращения на родину. Пространство наполнено арт-объектами для создания эффектных снимков в соцсетях: гигантский прозрачный чемодан при входе, комната в неоновом стиле с уютной обстановкой, множество зеркал и зона с перевернутым бассейном.
Галина Собко, менеджер по маркетингу продукта Авито Путешествий, отметила, что лето и Парк Горького являются идеальным временем и местом в Москве для передачи чувства ожидания отпуска.
Собко добавила, что они стремятся создать эмоциональную связь пользователей с брендом при помощи открытой зоны в Парке Горького. По ее словам, любое путешествие связано с приятной суетой, планированием, эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Она также подчеркнула, что бренд-зона имеет как развлекательные, так и образовательные функции. В рамках этого пространства команда рассказывает о том, как безопасно забронировать жилье, что учитывать при выборе места проживания, а также о новой программе лояльности с кешбэком.
После того как участники исследуют все помещения, отражающие различные этапы их путешествия, они оказываются «дома» — четвертой комнате. Здесь им становится доступен чат-бот с «чек-листом» для тех, кто планирует поездки. В этом списке собраны полезные советы для взаимодействия с арендодателями, для организации путешествий с детьми, а также рекомендации по размещению с питомцами.
По окончании прогулки по интерактивной зоне гости получат специальные коды на скидку, которые можно использовать при бронировании жилья через Авито Путешествия. Также они смогут забрать с собой еще один привычный атрибут отдыха — магнитики с памятными фотографиями для холодильника.
Эта зона проработает до 31 августа, посетить ее можно каждый день с 13:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные дни.
Бренд Авито Путешествий начал свою работу в апреле 2024 года. Этот сервис предназначен для поиска и бронирования различных вариантов размещения во время отпуска, деловой поездки или любого другого путешествия по территории страны. Он стал одной из ключевых инициатив в стратегии развития всей платформы.
Проведенный опрос показал, что главными достопримечательностями в пяти основных туристических регионах РФ стали Красная площадь в столице, Эрмитаж в Санкт-Петербурге, Красная Поляна на Кубани, Казанский Кремль и парк Оленьи Ручьи в Свердловской области. Интересно, что Парк Горького также считается одной из лучших достопримечательностей столицы.
В ходе подготовки к запуску бренд-зоны специалисты сервиса определили самые востребованные направления для посуточного проживания в летний период. На первом месте находятся Москва и область — каждое десятое бронирование относится именно к этому региону. В число пяти самых востребованных мест также попали Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.
В среднем, туристы, путешествующие в Ростовскую область, бронировали посуточное жилье на 2 ночи. В 96% случаев это были квартиры, в оставшихся 4% — дома, дачи, таунхаусы и коттеджи.