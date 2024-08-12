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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Эксперт: «Курская АЭС защищена от случайных ударов»

12 августа 2024, 10:17
Одно из главных опасений после атак ВСУ на Курскую область связано с атомной электростанцией в Курчатове. Бои ведутся в десятках километров от города, и сейчас все службы и персонал учреждения продолжают работать в штатном режиме.

Главный редактор агентства «Проатом» Олег Двойников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что будет, если ситуация вокруг Курской АЭС накалится.

Пока официальных сообщений, что энергоблокам что-то угрожает, нет. Электростанция работает в штатном режиме, вокруг сохраняется допустимый уровень радиационного фона.

«Современные АЭС хорошо защищены как снаружи, так и изнутри. Не зря говорят, что они способны выдержать падение самолета. В случае же чрезвычайной ситуации есть отработанные механизмы действий. Реакторы переведут в режим холодного резерва, то есть они перестанут производить электроэнергию и будут ее потреблять», — пояснил Двойников.

Эксперт заверил, что даже в случае ЧП не стоит ожидать выбросов радиоактивного вещества, как это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

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