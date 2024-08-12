Эксперт: «Курская АЭС защищена от случайных ударов»

«Современные АЭС хорошо защищены как снаружи, так и изнутри. Не зря говорят, что они способны выдержать падение самолета. В случае же чрезвычайной ситуации есть отработанные механизмы действий. Реакторы переведут в режим холодного резерва, то есть они перестанут производить электроэнергию и будут ее потреблять», — пояснил Двойников.