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Господдержка обеспечила приток 15,7 млрд рублей в сектор МСП легкой промышленности

Господдержка обеспечила приток 15,7 млрд рублей в сектор МСП легкой промышленности

12 августа 2024, 08:45
Фото: freepik
В январе — июне 2024 года предприятия легкой промышленности привлекли 15,7 миллиарда рублей под поручительства Корпорации МСП и региональных гарантийных организаций.

Из этой суммы более 10 миллиардов рублей получили малые и микропредприятия, которым сложнее других привлекать банковское финансирование.

Всего было выдано 900 кредитов на льготных условиях. Рост в количестве одобренных кредитов составил 33%, а объем поддержки сохранился на уровне 2023 года, передает ria.ru.

Наибольшую господдержку получил бизнес Москвы (2,9 млрд), Ивановской области (2,2 млрд), Московской области (1,1 млрд), Алтайского края и Нижегородской области (по 0,7 млрд), Смоленской и Свердловской областей (по 0,69 млрд рублей).

Более 200 компаний стали участниками проекта «МСП шьет», в рамках которого они получили помощь в реализации своей продукции и сопровождение по мерам господдержки. Проект действует с начала текущего года. Он создан с целью развития российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики.

За время его существования было проведено два отбора на льготное размещение в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ». Проект помог 12 предприятиям представить свои бренды на площадке универмага. В их числе производители курток и пуховиков, женской одежды, декоративной, уходовой косметики и бижутерии.

В рамках «МСП шьет» также прошел акселератор индустрии моды и красоты. Его участники занимались рекламой и сокращением операционных расходов. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода запустил продажи на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи компании выросли на 20%. Другой производитель — лаборатория косметики и аксессуаров Floremi — увеличил количество заказов на 30%.

#Алина Бурова
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