Господдержка обеспечила приток 15,7 млрд рублей в сектор МСП легкой промышленности

В рамках «МСП шьет» также прошел акселератор индустрии моды и красоты. Его участники занимались рекламой и сокращением операционных расходов. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода запустил продажи на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи компании выросли на 20%. Другой производитель — лаборатория косметики и аксессуаров Floremi — увеличил количество заказов на 30%.