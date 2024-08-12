Господдержка обеспечила приток 15,7 млрд рублей в сектор МСП легкой промышленности

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Из этой суммы более 10 миллиардов рублей получили малые и микропредприятия, которым сложнее других привлекать банковское финансирование.
Всего было выдано 900 кредитов на льготных условиях. Рост в количестве одобренных кредитов составил 33%, а объем поддержки сохранился на уровне 2023 года, передает ria.ru.
Наибольшую господдержку получил бизнес Москвы (2,9 млрд), Ивановской области (2,2 млрд), Московской области (1,1 млрд), Алтайского края и Нижегородской области (по 0,7 млрд), Смоленской и Свердловской областей (по 0,69 млрд рублей).
Более 200 компаний стали участниками проекта «МСП шьет», в рамках которого они получили помощь в реализации своей продукции и сопровождение по мерам господдержки. Проект действует с начала текущего года. Он создан с целью развития российских производителей одежды, обуви, аксессуаров и косметики.
За время его существования было проведено два отбора на льготное размещение в крупном московском универмаге «ТЕЛЕГРАФ». Проект помог 12 предприятиям представить свои бренды на площадке универмага. В их числе производители курток и пуховиков, женской одежды, декоративной, уходовой косметики и бижутерии.
В рамках «МСП шьет» также прошел акселератор индустрии моды и красоты. Его участники занимались рекламой и сокращением операционных расходов. Например, бренд женской одежды Redkoe из Великого Новгорода запустил продажи на маркетплейсе Lamoda, открыл по два новых шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Продажи компании выросли на 20%. Другой производитель — лаборатория косметики и аксессуаров Floremi — увеличил количество заказов на 30%.