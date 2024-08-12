РЭО: Регоператоры перевезут 80% медотходов класса А

Как напомнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, медицинские отходы делят на пять классов по уровню эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г, Д. Класс А составляет около 80% в общем объеме медотходов. В конечном итоге он попадает на объекты, предназначенные для обращения с ТКО, так как эти отходы безопасны. К ним причисляют халаты, бахилы и маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности, канцелярию.