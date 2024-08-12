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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

РЭО: Регоператоры перевезут 80% медотходов класса А

РЭО: Регоператоры перевезут 80% медотходов класса А

12 августа 2024, 15:04
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами. Одним из участников разработки закона выступил Российский экологический оператор.

Предполагается, что транспортировку медицинских отходов класса А возьмут на себя региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К таким отходам, в частности, относят канцелярские принадлежности, упаковку, мебель. Об этом пишет 56orb.

Как рассказал зампред правительства Дмитрий Патрушев, при транспортировке будет усилен учет и контроль медицинских отходов. Предварительно они будут обезврежены, и только после этого их направят на объекты по обращению с отходами производства и потребления.

Как напомнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, медицинские отходы делят на пять классов по уровню эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г, Д. Класс А составляет около 80% в общем объеме медотходов. В конечном итоге он попадает на объекты, предназначенные для обращения с ТКО, так как эти отходы безопасны. К ним причисляют халаты, бахилы и маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности, канцелярию.

По словам Буцаева, медотходы класса А будут передавать с 1 июля 2025 года региональным операторам в качестве ТКО (это примерно 2 миллиона тонн). Законом также предусмотрено установление требований к учету таких медотходов, заключил гендиректор РЭО.

Отходы классов Б и В считаются эпидемиологически опасными, например, это загрязненные кровью и биологическими выделениями инструменты, отходы лабораторий и прочее. Такие отходы должны проходить процедуру обеззараживания, обезвреживания и после этого направляться в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.

Отходы класса Г принадлежат к токсикологически опасным. К таковым относят ртутьсодержащие предметы, отходы фармацевтических производств и от эксплуатации оборудования.

Отходы класса Д представляют собой радиоактивные отходы, которые будут передавать нацоператору по обращению с радиоактивными отходами.

Как отметил замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин, роль СанПиН в условиях новых мер еще усилится — в них, в частности, будут устанавливать все требования относительно обеззараживания. В них же войдут и другие положения по регулированию обращения с медицинскими отходами. Иными словами, Роспотребнадзор определенно останется ключевым ведомством, регулирующим вопросы обращения с медицинскими отходами, подвел итог Макрушин.

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