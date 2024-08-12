РЭО: Регоператоры перевезут 80% медотходов класса А

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Предполагается, что транспортировку медицинских отходов класса А возьмут на себя региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). К таким отходам, в частности, относят канцелярские принадлежности, упаковку, мебель. Об этом пишет 56orb.
Как рассказал зампред правительства Дмитрий Патрушев, при транспортировке будет усилен учет и контроль медицинских отходов. Предварительно они будут обезврежены, и только после этого их направят на объекты по обращению с отходами производства и потребления.
Как напомнил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, медицинские отходы делят на пять классов по уровню эпидемиологической опасности — А, Б, В, Г, Д. Класс А составляет около 80% в общем объеме медотходов. В конечном итоге он попадает на объекты, предназначенные для обращения с ТКО, так как эти отходы безопасны. К ним причисляют халаты, бахилы и маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности, канцелярию.
По словам Буцаева, медотходы класса А будут передавать с 1 июля 2025 года региональным операторам в качестве ТКО (это примерно 2 миллиона тонн). Законом также предусмотрено установление требований к учету таких медотходов, заключил гендиректор РЭО.
Отходы классов Б и В считаются эпидемиологически опасными, например, это загрязненные кровью и биологическими выделениями инструменты, отходы лабораторий и прочее. Такие отходы должны проходить процедуру обеззараживания, обезвреживания и после этого направляться в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Отходы класса Г принадлежат к токсикологически опасным. К таковым относят ртутьсодержащие предметы, отходы фармацевтических производств и от эксплуатации оборудования.
Отходы класса Д представляют собой радиоактивные отходы, которые будут передавать нацоператору по обращению с радиоактивными отходами.
Как отметил замгендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин, роль СанПиН в условиях новых мер еще усилится — в них, в частности, будут устанавливать все требования относительно обеззараживания. В них же войдут и другие положения по регулированию обращения с медицинскими отходами. Иными словами, Роспотребнадзор определенно останется ключевым ведомством, регулирующим вопросы обращения с медицинскими отходами, подвел итог Макрушин.