Черное море и две столицы: названы популярные направления для отдыха у ростовчан

За рассматриваемый период жители Донского региона отправлялись в поездки по стране на 15% чаще, чем в первом полугодие 2023 года. Наибольшее число путешествий зафиксировано в июне — 24%. Наименее активны туристы были в феврале.



Самым популярным направлением для жителей Ростовской области стал Краснодарский край — сюда совершались 39% от всех поездок. Кроме этого, в топ попали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Волгоградская и Воронежская области, а также Ставропольский край и Республика Крым. На все перечисленные регионы приходится 81% от общего числа путешествий. Достопримечательности Северной столицы, Кубани, Крымского полуострова и Воронежа ростовчане чаще всего посещали в июне, Волгограда — в мае, а Кавказские горы — зимой. Также в начале года жители Донского края часто выезжали в Кабардино-Балкарию.



Реже всего резиденты области отправлялись на восток страны: в Ненецкий и Чукотский автономные округа, Забайкальский край, Еврейскую автономную и Камчатку. Оценил оператор и активность использования услуг мобильной связи в поездках. В путешествиях жители Донского края разговаривали по телефону значительно реже, чем дома. Голосовой трафик внутри региона превысил трафик за его пределами в 19 раз. Аналогичная тенденция прослеживается и в использовании мобильного интернета: потребление гигабайтов на территории области выше в 8,2 раза. Из этого можно сделать вывод, что ростовчане делают выбор в пользу осмотра достопримечательностей и знакомства с культурой новых мест, оставляя время на общение только с родными и близкими и использование необходимых цифровых сервисов.



Также Tele2 проанализировала туристический поток в Ростовскую область. Больше всего гостей приезжали в регион из Московской области, на втором месте расположились представители Краснодарского края, третье разделили Воронежская и Волгоградская области. В пятерку лидеров также вошли резиденты Ленинградской и Нижегородской областей. При этом край стали чаще посещать и жители отдаленных регионов: турпоток из Хабаровского края в сравнении с I полугодием 2023 года увеличился в два раза, Хакасии на 75%, Чувашии — 60%. При анализе компания использовала обезличенную информацию о путешественниках. В исследовании учитывались данные жителей Ростовской области, выезжающие за пределы региона на срок от трех дней.