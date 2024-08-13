rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Черное море и две столицы: названы популярные направления для отдыха у ростовчан

Черное море и две столицы: названы популярные направления для отдыха у ростовчан

13 августа 2024, 11:09
Фото: Tele2
Реклама. ООО «Т2 МОБАЙЛ» . erid: LjN8KNEeV
Tele2 проанализировала туристические предпочтения жителей Ростовской области. Компания проследила динамику поездок за I полугодие 2024 года, а также выделила самые популярные у ростовчан направления для путешествий по России.

За рассматриваемый период жители Донского региона отправлялись в поездки по стране на 15% чаще, чем в первом полугодие 2023 года. Наибольшее число путешествий зафиксировано в июне — 24%. Наименее активны туристы были в феврале.

Самым популярным направлением для жителей Ростовской области стал Краснодарский край — сюда совершались 39% от всех поездок. Кроме этого, в топ попали Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Волгоградская и Воронежская области, а также Ставропольский край и Республика Крым. На все перечисленные регионы приходится 81% от общего числа путешествий. Достопримечательности Северной столицы, Кубани, Крымского полуострова и Воронежа ростовчане чаще всего посещали в июне, Волгограда — в мае, а Кавказские горы — зимой. Также в начале года жители Донского края часто выезжали в Кабардино-Балкарию.

Реже всего резиденты области отправлялись на восток страны: в Ненецкий и Чукотский автономные округа, Забайкальский край, Еврейскую автономную и Камчатку. Оценил оператор и активность использования услуг мобильной связи в поездках. В путешествиях жители Донского края разговаривали по телефону значительно реже, чем дома. Голосовой трафик внутри региона превысил трафик за его пределами в 19 раз. Аналогичная тенденция прослеживается и в использовании мобильного интернета: потребление гигабайтов на территории области выше в 8,2 раза. Из этого можно сделать вывод, что ростовчане делают выбор в пользу осмотра достопримечательностей и знакомства с культурой новых мест, оставляя время на общение только с родными и близкими и использование необходимых цифровых сервисов.

Также Tele2 проанализировала туристический поток в Ростовскую область. Больше всего гостей приезжали в регион из Московской области, на втором месте расположились представители Краснодарского края, третье разделили Воронежская и Волгоградская области. В пятерку лидеров также вошли резиденты Ленинградской и Нижегородской областей. При этом край стали чаще посещать и жители отдаленных регионов: турпоток из Хабаровского края в сравнении с I полугодием 2023 года увеличился в два раза, Хакасии на 75%, Чувашии — 60%. При анализе компания использовала обезличенную информацию о путешественниках. В исследовании учитывались данные жителей Ростовской области, выезжающие за пределы региона на срок от трех дней.

Подпишитесь
Появилось видео задержания экс-сотрудницы военной части ЮВО за госизмену
Сегодня, 10:54
Житель Ростова-на-Дону опрокинул фуру со свиньями на М-4 «Дон»
Сегодня, 11:02
В Ростовской области погибли 60 младенцев
Сегодня, 10:13
Генерал-майор возглавил ГУФСИН по Ростовской области
Сегодня, 09:44
Власти Ростова-на-Дону объяснили, почему в городе разбитые дороги
Сегодня, 08:42
Ростовчанка устроилась в военную часть, чтобы шпионить в пользу Украины
Сегодня, 08:30