«Не глава администрации, а глава города»: Гордума приняла изменения в Устав Ростова

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
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Updated Сегодня, 16:01
Заседание проходило под руководством Председателя — главы города Зинаиды Неярохиной. В работе также принимали участие глава Администрации города Алексей Логвиненко и городской прокурор Олег Фрикель.
Об изменениях в Устав рассказала заместитель Председателя Ростовской-на-Дону городской Думы Татьяна Георгиева:
— Очень интересное изменение в 12 статью Устава. В ней мы расширяем одну из муниципальных льгот, направленных на школьное питание. Теперь мы будет кормить всех ребят из многодетных семей вне зависимости от класса, в котором они учатся, то есть как старшие, так и младшие классы.
По ее словам, остальной объем изменений текста Устава, напрямую связан с исполнением требований апрельских законов донского парламента .
— В 2014 году субъекты РФ получили право формировать систему местного самоуправления у себя на территории с определением периодичности реализации полномочий. Особенности прихода на должность, определения названий и все другие вопросы организаций, которые были в Уставе, перешли на законодательный уровень субъекта. В 2014 году наша область реализовала себе такое право, ушли мэры городов и их места заняли главы муниципальных образований — председатели представительных органов. В 12 крупных муниципалитетах РО от Ростова до Зверево, все субъекты, имеющие статус городской округ получили такую систему управления. Сейчас Заксобрание пакетным документом принимает иное решение: оно меняет организацию в 12 крупных муниципальных образованиях. Теперь будут главы городов без приставки «глава администрации». Они будут приходить по результатам конкурсного отбора и избираться депутатами, — добавила Татьяна Георгиева.
Она также подчеркнула, что это закон отложенного действия, так как вступит в силу он только по окончании полномочий действующего главы города — после 14 сентября 2025 года.
Затронули на заседании Думы и дорожно-транспортную сферу Ростова-на-Дону. Член постоянной комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности Сергей Авакян, рассказал о ремонте городских дорог и важности развития выделенных полос для общественного транспорта.
— Мы оценили ситуацию дорожного ремонта в городе и на конец 2023 года нормативное состояние было 48,4% дорог. В текущем году объем финансирования увеличился с полумиллиарда до одного миллиарда рублей. Следовательно, ремонта будет произведено больше и администрация ставит задачу до конца 2024 года привести в нормативное состояние 52% городских дорог. К 2035 году этот коэффициент планируется довести до 70%. Мы все пониманием, что это будет возможно только при поддержке регионального бюджета, поэтому в проекте решения отдельным пунктом мы прописали, что на 2025 год привлечение средств будет из регионального бюджета.
Другой вопрос коснулся работы общественных полос. На сегодняшний день у нас в городе существует порядка 40 км полос для движения общественного транспорта. За счет увеличения города, появления новых районов, эта цифра постоянно увеличивается, но нас волнует не только их увеличение, но и соблюдение контроля за выделенными полосами. По сути, в проекте решения было добавлено, что нам необходимы дополнительные средства фото и видео фиксации, благодаря чему полосы смогут лучше выполнять свою функцию, — поделился Сергей Авакян.
Говорили на заседании и об увеличении параметров городского бюджета. Как сообщила заместитель главы администрации Ростова — начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян, 900 млн рублей направят на модернизацию создания инфраструктуры трамвая в городе. Еще 513 млн рублей уйдет в сферу ЖКХ: деньги пойдут на переселение граждан из аварийного жилого фонда, строительство канализационного коллектора № 62, ликвидацию свалочных очагов по районам города, обновление 27 детских площадок, обустройство контейнерных площадок, снос многоквартирных аварийных домов, валку и обрезку деревьев.
Согласовали на заседании и два назначения: Елена Жихарева, ранее возглавлявшая Дворец творчества детей и молодежи, стала начальником управления культуры города, а Зураб Киладзе занял должность главы Пролетарского района донской столицы.
Также на 26-м заседании городской думы было принято решение подписать договор о международном сотрудничестве Ростова с китайским городом провинциального значения Цзинань. Город с населением около 10 млн человек расположен в западной части провинции, примерно в 400 км к югу от столицы Китая. Площадь Цинань составляет 10 000 кв. км. С инициативой партнерства городов выступил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. Донской университет уже пять лет реализует крупный образовательный проект совместно с Шаньдунским транспортным университетом.