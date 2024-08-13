«Не глава администрации, а глава города»: Гордума приняла изменения в Устав Ростова

— В 2014 году субъекты РФ получили право формировать систему местного самоуправления у себя на территории с определением периодичности реализации полномочий. Особенности прихода на должность, определения названий и все другие вопросы организаций, которые были в Уставе, перешли на законодательный уровень субъекта. В 2014 году наша область реализовала себе такое право, ушли мэры городов и их места заняли главы муниципальных образований — председатели представительных органов. В 12 крупных муниципалитетах РО от Ростова до Зверево, все субъекты, имеющие статус городской округ получили такую систему управления. Сейчас Заксобрание пакетным документом принимает иное решение: оно меняет организацию в 12 крупных муниципальных образованиях. Теперь будут главы городов без приставки «глава администрации». Они будут приходить по результатам конкурсного отбора и избираться депутатами, — добавила Татьяна Георгиева.