ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство

Стратегическое партнерство связывает Банк ВТБ и Группу ОДК более 16 лет. За годы сотрудничества были успешно реализованы амбициозные и стратегические для отечественного двигателестроения проекты и создан существенный задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения.