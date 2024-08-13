ВТБ и ОДК развивают стратегическое партнерство

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Документ определяет основы сотрудничества по сопровождению внешнеэкономической деятельности ОДК, включая финансирование контрактов, проведение международных расчетов Группой ВТБ.
«Банк ВТБ оказывает непосредственную поддержку важнейшей отрасли российской промышленности — двигателестроению, которая вносит значительный вклад в укрепление технологического суверенитета страны и обеспечивает существенную часть российского экспорта высокотехнологичной продукции», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.
Стратегическое партнерство связывает Банк ВТБ и Группу ОДК более 16 лет. За годы сотрудничества были успешно реализованы амбициозные и стратегические для отечественного двигателестроения проекты и создан существенный задел для дальнейшей реализации программ импортозамещения.
«Подписанное сегодня соглашение является важным для развития взаимовыгодных отношений с Банком ВТБ. Наши партнеры участвуют в финансировании проектов корпорации, имеющих большое значение для развития предприятий ОДК. Уверен, что новое соглашение откроет дополнительные перспективы для сотрудничества», — сказал генеральный директор ОДК, член бюро центрального совета ООО «Союзмаш России» Вадим Бадеха.
Соглашение подписано в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024». Форум проходит в Московской области в конгрессно-выставочном центре «Патриот»