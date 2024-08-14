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Буцаев рассказал, что в России работают более 80 экоцентров

Буцаев рассказал, что в России работают более 80 экоцентров

14 августа 2024, 09:59
Фото: reo.ru
С начала реформы отрасли обращения с отходами в России открылось уже более 80 экоцентров, которые занимаются сбором вторсырья на переработку и экологическим просвещением. Такие центры работают в 40 регионах нашей страны.

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, отметил, что интерес к экологии в России в последние годы только растет. Это привело к открытию экоцентров в каждом федеральном округе. Всего по стране их работает более восьмидесяти. Он отметил, что в список входят как небольшие пункты приема, которые открыли местные жители, так и крупные проекты, в том числе и музеи, посвященные экологии и переработке отходов. Гендиректор РЭО пояснил, что экоцентры принимают то, что нельзя отправить на переработку через контейнерные площадки. Это помогает снизить объем отходов и сформировать культуру ответственного потребления в стране. Буцаев подчеркнул, что каждый экоцентр играет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла. Об этом пишет портал newstracker.ru.

Экоцентры занимаются не только сбором и переработкой отходов, но и просветительской деятельностью. В них проводятся различные лекции и мастер-классы, направленные на повышение осведомленности о бережном отношении к ресурсам. Некоторые центры стали музеями экологии с интерактивными экспозициями.

Евгений Карелов, заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО, отметил, что экоцентры играют важную роль в системе раздельного сбора отходов. Они формируют у людей новое отношение к вторичным ресурсам и призывают население разделять свои отходы.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента от 14 января 2019 года. Его главной задачей является формирование комплексного обращения с ТКО в России. Нацпроект «Экология» предполагает снижение экологической нагрузки через сокращение объема захоронения ТКО. К 2030 году планируется сортировать весь объем ТКО в стране и снизить объем ТКО, направляемых на полигоны, на 50%.

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