Буцаев рассказал, что в России работают более 80 экоцентров

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, отметил, что интерес к экологии в России в последние годы только растет. Это привело к открытию экоцентров в каждом федеральном округе. Всего по стране их работает более восьмидесяти. Он отметил, что в список входят как небольшие пункты приема, которые открыли местные жители, так и крупные проекты, в том числе и музеи, посвященные экологии и переработке отходов. Гендиректор РЭО пояснил, что экоцентры принимают то, что нельзя отправить на переработку через контейнерные площадки. Это помогает снизить объем отходов и сформировать культуру ответственного потребления в стране. Буцаев подчеркнул, что каждый экоцентр играет важную роль в формировании экономики замкнутого цикла. Об этом пишет портал newstracker.ru.