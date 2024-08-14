Дрю Бэрримор поделилась секретами экранной химии с Адамом Сэндлером

Posted Сегодня, 17:28
Published Сегодня, 17:28
Modified Сегодня, 17:30
Updated Сегодня, 17:30
«50 первых поцелуев» — очередная лирическая комедия, где Адам и Дрю играют влюбленных. Похожие роли они исполнили и в романтических картинах «Певец на свадьбе» (1998) и «Смешанные» (2014). Актеры хорошо ладили и были заинтересованы в работе на одной съемочной площадке.
Об экранной химии между ними актриса говорит, что эти отношения «базируются на симпатии, любви, восхищении и юморе», сообщает newia.ru.
«Мне было необходимо продемонстрировать мое восхищение, и я решила, что кино — наиболее надежное и очищающее место для этого», — признается Дрю, рассказывая о совместных с Адамом съемках.
По сюжету кинокартины «50 первых поцелуев», который разворачивается на Гавайских островах, страдающая потерей кратковременной памяти девушка Люси (Бэрримор) влюбляется в ветеринарного врача Генри (Сэндлер).
Герой Адама ежедневно демонстрирует Люси видеозаписи, чтобы она могла вспомнить, кто он такой и кем они приходятся друг другу.
Актриса рассказала в собственном шоу, что финальный сюжет изначально был другим: «Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни», — восклицает Люси, обращаясь к возлюбленному. Он уходит, снова возвращается в ресторан, садится рядом и говорит: «Привет, я Генри».
Коллега Дрю Росс Мэтьюз в ответ на признание актрисы решил не скрывать удивления, искренне поблагодарив ее за то, что финальные сцены фильма были изменены.