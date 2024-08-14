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Posted Сегодня, 17:28

Published Сегодня, 17:28

Modified Сегодня, 17:30

Updated Сегодня, 17:30

Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в Нью-Йорке 26 октября 2022 года

Дрю Бэрримор поделилась секретами экранной химии с Адамом Сэндлером

14 августа 2024, 17:28
Фото: Крейг Барритт / Getty
Дрю Бэрримор и Адам Сэндлер в Нью-Йорке 26 октября 2022 года
Кинозвезда Дрю Бэрримор призналась представителям журнала PEOPLE, что комедийная картина «50 первых поцелуев» 2004 года, в которой она и Сэндлер сыграли главных героев, изначально была драматической и называлась иначе.

«50 первых поцелуев» — очередная лирическая комедия, где Адам и Дрю играют влюбленных. Похожие роли они исполнили и в романтических картинах «Певец на свадьбе» (1998) и «Смешанные» (2014). Актеры хорошо ладили и были заинтересованы в работе на одной съемочной площадке.

Об экранной химии между ними актриса говорит, что эти отношения «базируются на симпатии, любви, восхищении и юморе», сообщает newia.ru.

«Мне было необходимо продемонстрировать мое восхищение, и я решила, что кино — наиболее надежное и очищающее место для этого», — признается Дрю, рассказывая о совместных с Адамом съемках.

По сюжету кинокартины «50 первых поцелуев», который разворачивается на Гавайских островах, страдающая потерей кратковременной памяти девушка Люси (Бэрримор) влюбляется в ветеринарного врача Генри (Сэндлер).

Герой Адама ежедневно демонстрирует Люси видеозаписи, чтобы она могла вспомнить, кто он такой и кем они приходятся друг другу.

Актриса рассказала в собственном шоу, что финальный сюжет изначально был другим: «Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни», — восклицает Люси, обращаясь к возлюбленному. Он уходит, снова возвращается в ресторан, садится рядом и говорит: «Привет, я Генри».

Коллега Дрю Росс Мэтьюз в ответ на признание актрисы решил не скрывать удивления, искренне поблагодарив ее за то, что финальные сцены фильма были изменены.

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