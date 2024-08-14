Дрю Бэрримор поделилась секретами экранной химии с Адамом Сэндлером

Актриса рассказала в собственном шоу, что финальный сюжет изначально был другим: «Ты должен пойти и жить своей жизнью, потому что здесь нет никакой жизни», — восклицает Люси, обращаясь к возлюбленному. Он уходит, снова возвращается в ресторан, садится рядом и говорит: «Привет, я Генри».