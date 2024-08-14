Как получить дополнительный доход с помощью зарплатной карты

Но самое главное, с зарплатной картой «Скидка везде» вы получаете моментальную скидку при совершении покупок. На маркетплейсах, в интернет-магазинах и любых мобильных приложениях. Как это работает: вы выбираете необходимый товар, оплачиваете и в момент покупки получаете скидку. Просто и выгодно. Скидка является безусловной и действует всегда. Скидка 1% будет действовать на остальные покупки, которые вы совершаете в обычных магазинах. Ежемесячно вы можете получать существенную экономию на покупках — до 10 000 рублей.