На решение социальных вопросов 9 муниципалитетам направлены бюджетные ассигнования

— 2,5 млн рублей пойдут на оснащение школьных столовых в Гуково и Белокалитвинском районе.

— 1 млн рублей направят на компьютеры и инвентарь для станции юных техников и учебных заведений в Сальском районе.

— Для детских школ искусств и Домов культуры закупят компьютеры и музыкальные инструменты, а также установят газовое оборудование в Углегорском доме культуры.

— 0,8 млн рублей будут использованы на сплиты для больницы в Зерноградском районе и подготовительные работы для строительства терапевтического отделения в Чертковском районе.