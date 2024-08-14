На решение социальных вопросов 9 муниципалитетам направлены бюджетные ассигнования

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
— 2,5 млн рублей пойдут на оснащение школьных столовых в Гуково и Белокалитвинском районе.
— 1 млн рублей направят на компьютеры и инвентарь для станции юных техников и учебных заведений в Сальском районе.
— Для детских школ искусств и Домов культуры закупят компьютеры и музыкальные инструменты, а также установят газовое оборудование в Углегорском доме культуры.
— 0,8 млн рублей будут использованы на сплиты для больницы в Зерноградском районе и подготовительные работы для строительства терапевтического отделения в Чертковском районе.
Об этом сообщил телеграм-канал «Дон меняется».