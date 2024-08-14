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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:47

На решение социальных вопросов 9 муниципалитетам направлены бюджетные ассигнования

На решение социальных вопросов 9 муниципалитетам направлены бюджетные ассигнования

14 августа 2024, 08:44
Фото: Телеграм-канал " Дон меняется»
Василий Голубев выделил из бюджета Ростовской области почти 9 млн рублей на оснащение соцобъектов и решение других важных вопросов.

— 2,5 млн рублей пойдут на оснащение школьных столовых в Гуково и Белокалитвинском районе.
— 1 млн рублей направят на компьютеры и инвентарь для станции юных техников и учебных заведений в Сальском районе.
— Для детских школ искусств и Домов культуры закупят компьютеры и музыкальные инструменты, а также установят газовое оборудование в Углегорском доме культуры.
— 0,8 млн рублей будут использованы на сплиты для больницы в Зерноградском районе и подготовительные работы для строительства терапевтического отделения в Чертковском районе.

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