Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей новых регионов РФ

Чтобы оформить полис ОМС, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или отправить заявку через портал «Госуслуги». Жителям новых регионов (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР) нужно подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого нужны паспорт и СНИЛС, если он имеется. Детям до 14 лет нужно свидетельство о рождении, старше 14 лет — паспорт, СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.