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Updated Сегодня, 13:25

Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей новых регионов РФ

Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей новых регионов РФ

14 августа 2024, 13:25
Фото: 1MI
Доступ к качественной и бесплатной медицинской помощи получили уже 3,5 миллиона жителей новых регионов России, оформив полис обязательного медицинского страхования.

Система ОМС предусматривает для всех граждан России равные возможности в получении медицинской помощи на территории страны. Получив полис ОМС, жителям новых регионов стала доступна качественная медицинская помощь в любом субъекте Российской Федерации.

Чтобы оформить полис ОМС, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или отправить заявку через портал «Госуслуги». Жителям новых регионов (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР) нужно подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого нужны паспорт и СНИЛС, если он имеется. Детям до 14 лет нужно свидетельство о рождении, старше 14 лет — паспорт, СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.

Фото: ФОМС

Современный страховой полис ОМС является цифровым. Уникальная последовательность символов присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц.

С полисом обязательного медицинского страхования гражданин получает возможность записываться на прием к врачу, проходить обследования и даже бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий. Беременные женщины могут сделать пренатальную диагностику. Также можно сделать неонатальный скрининг для выявления врожденных и наследственных заболеваний у ребенка. А пары, испытывающие проблемы с зачатием, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.

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