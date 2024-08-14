Полис ОМС получили уже 3,5 миллиона жителей новых регионов РФ

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Система ОМС предусматривает для всех граждан России равные возможности в получении медицинской помощи на территории страны. Получив полис ОМС, жителям новых регионов стала доступна качественная медицинская помощь в любом субъекте Российской Федерации.
Чтобы оформить полис ОМС, нужно обратиться в территориальный фонд ОМС, отделение МФЦ или отправить заявку через портал «Госуслуги». Жителям новых регионов (Запорожская и Херсонская области, ЛНР и ДНР) нужно подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц. Для этого нужны паспорт и СНИЛС, если он имеется. Детям до 14 лет нужно свидетельство о рождении, старше 14 лет — паспорт, СНИЛС (при наличии) и паспорт законного представителя.
Современный страховой полис ОМС является цифровым. Уникальная последовательность символов присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц.
С полисом обязательного медицинского страхования гражданин получает возможность записываться на прием к врачу, проходить обследования и даже бесплатно делать высокотехнологичные операции в рамках программы госгарантий. Беременные женщины могут сделать пренатальную диагностику. Также можно сделать неонатальный скрининг для выявления врожденных и наследственных заболеваний у ребенка. А пары, испытывающие проблемы с зачатием, могут воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.