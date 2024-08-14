Россияне назвали самые удобные устройства с голосовыми помощниками

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Однако среди другой техники россияне назвали и более экзотические варианты, такие как бытовая техника и приборы освещения.
Вслед за смартфоном 36% назвали среди нескольких удобных для этого устройств смарт колонку или станцию, 24% — ноутбук и умное ТВ. Самая высокая доля тех, кто включает голосовой помощник с телевизора, живет в Центральном и Северо-Кавказском округах (34% и 35% соответственно). Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Самые экзотические варианты — с бытовой техники и приборами освещения — назвали 6% (в Центральном круге — 12%) и 3% соответственно. Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами и проч. При этом среди москвичей выше доля тех, кто добавил голосового помощника в лампы в рамках системы умный дом — 6%.
Наиболее востребованные возможности голосовых помощников для большинства пользователей — поиск информации в интернете (68%) и ответы на интересующие вопросы (64%), прогноз погоды (59%). Чуть менее популярен функционал музыкального плеера (55%) и виртуального секретаря (функции будильника и напоминаний, поиска документов, создания записей). Каждый четвертый использует голосового помощника для навигации и прослушивания новостей. Еще 26% просят ассистента поддержать разговор, а 22% — поставить аудиокнигу.
Голосовые помощники также востребованы у россиян в финансовой сфере. Около половины опрошенных считают, что наиболее полезная услуга для управления голосом — запрос баланса по картам и счетам (52%), финансовое консультирование (41%) и ежедневные рутинные операции (39%). Почти каждый четвертый узнает через голосового ассистента финансовые новости и спрашивают инвестиционные советы, а каждый пятый — управляет семейным бюджетом.
«Уже у половины пользователей голосовые ассистенты востребованы как помощники в вопросах управления финансами. А каждый четвёртый пользователь применяет их для операций daily-banking», — прокомментировал начальник управления «Контактный центр» банка ВТБ Руслан Фазилов.
*Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 65 лет, среди 1500 жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей