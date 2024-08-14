Россияне назвали самые удобные устройства с голосовыми помощниками

Вслед за смартфоном 36% назвали среди нескольких удобных для этого устройств смарт колонку или станцию, 24% — ноутбук и умное ТВ. Самая высокая доля тех, кто включает голосовой помощник с телевизора, живет в Центральном и Северо-Кавказском округах (34% и 35% соответственно). Также голосовой помощник запускают с планшета, с умных часов и на бортовом компьютере своего автомобиля. Самые экзотические варианты — с бытовой техники и приборами освещения — назвали 6% (в Центральном круге — 12%) и 3% соответственно. Ассистенты могут управлять чайниками, кофеварками, плитой и духовкой, холодильником, посудомойкой, душем, верхним светом и настольными лампами и проч. При этом среди москвичей выше доля тех, кто добавил голосового помощника в лампы в рамках системы умный дом — 6%.