Российские студенческие отряды Ростова работают на крупнейшей в мире атомной стройке

Первый студенческий строительный отряд «Росатома» был сформирован при строительстве энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году и состоял из 20 человек. В 2014 году Госкорпорация «Росатом» и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, что придало импульс развитию стройотрядам. За 15 лет к проектам атомной отрасли было привлечено более 17 тысяч студентов на 29 строительных площадках, из которых 22 находятся в России и семь — за рубежом (Турция, Беларусь, Китай, Индия, Египет и другие страны).