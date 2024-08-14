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Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Российские студенческие отряды Ростова работают на крупнейшей в мире атомной стройке

Российские студенческие отряды Ростова работают на крупнейшей в мире атомной стройке

14 августа 2024, 15:26
Фото: Егор Сергеев
Более 100 участников Российских студенческих отрядов из 18 регионов России продолжают работу на строительной площадке АЭС «Аккую» в Турции. Ростовскую область представляют трое студентов из Волгодонска и Ростова-на-Дону.
«Для студентов нашего волгодонского филиала ядерного университета такой опыт работы уникален. Практика Российских студенческих отрядов, работа на строительном объекте международного масштаба дадут ребятам хороший импульс в карьерном пути и смотивируют остаться в атомной отрасли, важной для нашего региона и России», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов .

Российские студенческие отряды находятся на площадке АЭС «Аккую» в летние месяцы, им оплачен проезд, проживание, они получают заработную плату и питание.

На месте строительства АЭС изучают особенности деятельности производственно-технических отделов, приобретают ценный практический опыт под руководством наставников.

Российские студенческие отряды проходят подготовку в обучающем центре АЭС «Аккую»Российские студенческие отряды проходят подготовку в обучающем центре АЭС «Аккую»
Российские студенческие отряды проходят подготовку в обучающем центре АЭС «Аккую»
Фото: Егор Сергеев

Ростовчане в Турции работают в дирекции по качеству, дирекции по проектированию. Работают с документацией: ведут реестры, формируют электронные архивы, контролируют правильность заполнения актов, участвуют в обходах по площадке: помогают специалистам контролировать соблюдение требований и норм пожарной безопасности, присутствуют на инспекциях по входному контролю материалов.

Жизнь участников студенческих отрядов на «Аккую» — это не только труд. Студенты находят время для творчества, участвуя в разнообразных мероприятиях и конкурсах, организуемых на площадке. Многие студенты используют свободное время для путешествий по Турции, погружаясь в культуру и историю.

Участник Российских студенческих отрядов из Ростова внутри тренировочного блочного щита управления АЭС «Аккую»Участник Российских студенческих отрядов из Ростова внутри тренировочного блочного щита управления АЭС «Аккую»
Участник Российских студенческих отрядов из Ростова внутри тренировочного блочного щита управления АЭС «Аккую»
Фото: Егор Сергеев

Многие студенты, однажды приехав на стройку в составе студенческих отрядов, возвращаются сюда снова, а после окончания вуза трудоустраиваются на АЭС «Аккую», начав свой профессиональный путь именно здесь. Среди участников студенческих отрядов много тех, кто продолжает традицию своих родителей-атомщиков, связывая свою жизнь с атомной энергетикой.

«Меня вдохновил мой дедушка, который проработал в этой отрасли почти 40 лет и, его труд оценен государственной наградой — медалью второй степени за заслуги перед Отечеством. Дедушка был уникальным работником, для него работа на АЭС была смыслом жизни. Я буду достойно продолжать дело своей семьи, общий стаж которой в атомной энергетике на сегодняшний день 175 лет!», — студентка из Ростова, участница Российских студенческих отрядов Екатерина Финько.
Студентка из Ростова внутри первого энергоблока АЭССтудентка из Ростова внутри первого энергоблока АЭС
Студентка из Ростова внутри первого энергоблока АЭС
Фото: Егор Сергеев

Первый студенческий строительный отряд «Росатома» был сформирован при строительстве энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году и состоял из 20 человек. В 2014 году Госкорпорация «Росатом» и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, что придало импульс развитию стройотрядам. За 15 лет к проектам атомной отрасли было привлечено более 17 тысяч студентов на 29 строительных площадках, из которых 22 находятся в России и семь — за рубежом (Турция, Беларусь, Китай, Индия, Египет и другие страны).

Боец РСО, командир международного студенческого строительного отряда «Босфор» Данил Юрченко на работе внутри первого энергоблока АЭС «Аккую»Боец РСО, командир международного студенческого строительного отряда «Босфор» Данил Юрченко на работе внутри первого энергоблока АЭС «Аккую»
Боец РСО, командир международного студенческого строительного отряда «Босфор» Данил Юрченко на работе внутри первого энергоблока АЭС «Аккую»
Фото: Егор Сергеев

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.

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