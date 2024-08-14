Российские студенческие отряды Ростова работают на крупнейшей в мире атомной стройке

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
«Для студентов нашего волгодонского филиала ядерного университета такой опыт работы уникален. Практика Российских студенческих отрядов, работа на строительном объекте международного масштаба дадут ребятам хороший импульс в карьерном пути и смотивируют остаться в атомной отрасли, важной для нашего региона и России», — председатель Правления Российских студенческих отрядов Ростовской области Дмитрий Кротов .
Российские студенческие отряды находятся на площадке АЭС «Аккую» в летние месяцы, им оплачен проезд, проживание, они получают заработную плату и питание.
На месте строительства АЭС изучают особенности деятельности производственно-технических отделов, приобретают ценный практический опыт под руководством наставников.
Ростовчане в Турции работают в дирекции по качеству, дирекции по проектированию. Работают с документацией: ведут реестры, формируют электронные архивы, контролируют правильность заполнения актов, участвуют в обходах по площадке: помогают специалистам контролировать соблюдение требований и норм пожарной безопасности, присутствуют на инспекциях по входному контролю материалов.
Жизнь участников студенческих отрядов на «Аккую» — это не только труд. Студенты находят время для творчества, участвуя в разнообразных мероприятиях и конкурсах, организуемых на площадке. Многие студенты используют свободное время для путешествий по Турции, погружаясь в культуру и историю.
Многие студенты, однажды приехав на стройку в составе студенческих отрядов, возвращаются сюда снова, а после окончания вуза трудоустраиваются на АЭС «Аккую», начав свой профессиональный путь именно здесь. Среди участников студенческих отрядов много тех, кто продолжает традицию своих родителей-атомщиков, связывая свою жизнь с атомной энергетикой.
«Меня вдохновил мой дедушка, который проработал в этой отрасли почти 40 лет и, его труд оценен государственной наградой — медалью второй степени за заслуги перед Отечеством. Дедушка был уникальным работником, для него работа на АЭС была смыслом жизни. Я буду достойно продолжать дело своей семьи, общий стаж которой в атомной энергетике на сегодняшний день 175 лет!», — студентка из Ростова, участница Российских студенческих отрядов Екатерина Финько.
Первый студенческий строительный отряд «Росатома» был сформирован при строительстве энергоблока № 2 Ростовской АЭС в 2008 году и состоял из 20 человек. В 2014 году Госкорпорация «Росатом» и РСО подписали соглашение о сотрудничестве, что придало импульс развитию стройотрядам. За 15 лет к проектам атомной отрасли было привлечено более 17 тысяч студентов на 29 строительных площадках, из которых 22 находятся в России и семь — за рубежом (Турция, Беларусь, Китай, Индия, Египет и другие страны).
В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 12 500 участников движения.