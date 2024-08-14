Ростовским собаководам напомнили о правилах выгула своих питомцев во время рейда

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В нем приняли участие представители городской администрации, Департамента ЖКХ и энергетики, Управления ветеринарии Ростовской области, МКУ «Городского центра управления численностью безнадзорных животных», а также журналисты.
Со всеми собаководами, которых удалось встретить в этот день в парке им. Октября, проверяющие проводили беседы, после которых, каждому из них вручили памятку. Участники рейда напомнили хозяевам собак, что выгул животных в местах массового скопления людей, таких как парки, скверы и бульвары — запрещен, поскольку может представлять опасность для окружающих.
Например хозяйка шпица Елена, которую участники рейда встретили в парке направлялась со своим четвероногим другом на площадку для выгула. Когда к с ней заговорили, хозяйка собаки рассказала, что знакома с правилами содержания домашних животных, которые действуют в городе.
— Я знакома с правилами по выгулу собак. И хотя мой питомец небольших размеров, держу его всегда на поводке. и в обязательном порядке убираю. Здесь, а парке оборудована специальная площадка для собак, туда мы и направляемся, — поделилась хозяйка.
В процессе прогулки по парку на глаза участникам рейда попался мужчина. Его собака была значительных размеров, без поводка и намордника. После профилактической беседы с хозяином пса, ему огласили предупреждение, тогда как за подобное правонарушение можно он вполне мог получить и штраф.
Директор Департамента ЖКХ и энергетики города Станислав Марченко напомнил, что в донской столице разработаны требования к выгулу домашних животных, которые необходимо строго соблюдать. Они закреплены в Постановлении №13 Администрации города от 13 января прошлого года. Однако это вовсе не означает, что выгуливать собак в городе запрещено.
— Выгул собак разрешается на частной территории собственника животного, а также в местах, где нет массового скопления людей: это улицы, переулки, леса, пустыри, участки дворовых территорий. Кроме того, для удобства собаководов в разных районах города созданы и открыты для свободного посещения 13 специальных оборудованных площадок для выгула и дрессировки домашних питомцев. С их адресами можно ознакомиться на официальном портале Администрации нашего города, — добавил Станислав Марченко.
По его словам, во время выгула животных за пределами специально предусмотренных мест, они должны быть обязательно на поводке, а некоторые породы собак в наморднике. Дополнительные ограничения касаются бойцовых собак. Их разрешено выгуливать лицам старше 14-ти лет.
Пока шли беседы с собаководами, сотрудники МКУ «Городской центр по регулированию численности безнадзорных животных» занимались своей работой — искали безнадзорных животных и пытались их отловить. На этот раз им попалась крупная белая собака неизвестной породы. После того как она была поймана, оказалось, что пес безнадзорный и не чипирован, поэтому сотрудники Центра забрали его с собой.Директор МКУ «Центр Безнадзорных Животных» Дмитрий Костюков пояснил, что мероприятия в сфере регулирования численности животных без владельцев, в нашем городе проводятся систематически.
— Мы организуем проведение мероприятий по отлову животных без владельцев по заявкам граждан и юридических лиц, отловленные животные доставляются в учреждение для вакцинации, стерилизации, содержания или последующего выпуска животных в прежние места обитания по истечении 38 дней, если его не удалось пристроить их в добрые руки, — рассказал Дмитрий Костюков.
Напомним, что подобные рейды в городе проходят регулярно, о чем неоднократно рассказывают в городской администрации. Профилактические меры в этом направлении усилили после поручения главы администрации города Алексея Логвиненко.