Ростовским собаководам напомнили о правилах выгула своих питомцев во время рейда

В нем приняли участие представители городской администрации, Департамента ЖКХ и энергетики, Управления ветеринарии Ростовской области, МКУ «Городского центра управления численностью безнадзорных животных», а также журналисты.



Со всеми собаководами, которых удалось встретить в этот день в парке им. Октября, проверяющие проводили беседы, после которых, каждому из них вручили памятку. Участники рейда напомнили хозяевам собак, что выгул животных в местах массового скопления людей, таких как парки, скверы и бульвары — запрещен, поскольку может представлять опасность для окружающих.



Например хозяйка шпица Елена, которую участники рейда встретили в парке направлялась со своим четвероногим другом на площадку для выгула. Когда к с ней заговорили, хозяйка собаки рассказала, что знакома с правилами содержания домашних животных, которые действуют в городе.



— Я знакома с правилами по выгулу собак. И хотя мой питомец небольших размеров, держу его всегда на поводке. и в обязательном порядке убираю. Здесь, а парке оборудована специальная площадка для собак, туда мы и направляемся, — поделилась хозяйка.



В процессе прогулки по парку на глаза участникам рейда попался мужчина. Его собака была значительных размеров, без поводка и намордника. После профилактической беседы с хозяином пса, ему огласили предупреждение, тогда как за подобное правонарушение можно он вполне мог получить и штраф.





