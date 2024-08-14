В Сбере рассказали о восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Российская газета пишет, что церемония открытия прошла 13 августа. На ней присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксёнов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, а также президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Сбер оказал помощь в благоустройстве территории вокруг храма.
В ходе реставрации были обновлены фасады здания для служащих и восстановлены подпорные стены. Также обустроены зеленые зоны и вымощены дорожки. Кроме этого, в рамках реставрационных работ был возведен специальный амфитеатр для культурных мероприятий и обустроена парковка.
В Сбербанке подчеркнули, что эти изменения сделали храм не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью Крыма. Храм Архангела Михаила, обладая статусом памятника архитектуры и истории, находится под охраной государства как культурное наследие народов России.
В последние годы многие крупные компании в России стали акцентировать внимание на социальной ответственности. В прошлом году социальные вопросы стали приоритетными для порядка 74 процентов российских компаний.
Восстановление православного храма, который был построен еще в XIX веке, стало возможным благодаря неравнодушным меценатам. Эта реконструкция представляет собой лишь одну из многих благотворительных инициатив, реализуемых Сбером в Алупке. Компания также активно участвует в восстановлении парка Воронцовского дворца, который является одной из самых известных и уникальных достопримечательностей Крыма и признан специалистами шедевром эпохи романтизма.
В Сбербанке сообщили, что с помощью финансовых ресурсов банка проводятся различные работы, в том числе установка инфраструктурных объектов, ограждений и кованых ворот, реставрация стен, восстановление парковых дорожек, озеленение и создание смотровых площадок.
Также в этом году после завершения курортного сезона в рамках благотворительных проектов в Алупке запланированы работы по благоустройству детского пляжа и Воронцовских купален, реконструкция кафе и лодочной станции.
А 13 августа на плато Ай-Петри открыли композицию «Шепот гор», которая является одной из десяти композиций, которые будут переданы территориальными банками Сбера Республике Крым. В Сбере уточнили, что их планируют установить по всему полуострову: в Керчи, Симферополе, Севастополе, Евпатории и других городах.