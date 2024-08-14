В Сбере рассказали о восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Восстановление православного храма, который был построен еще в XIX веке, стало возможным благодаря неравнодушным меценатам. Эта реконструкция представляет собой лишь одну из многих благотворительных инициатив, реализуемых Сбером в Алупке. Компания также активно участвует в восстановлении парка Воронцовского дворца, который является одной из самых известных и уникальных достопримечательностей Крыма и признан специалистами шедевром эпохи романтизма.