«Домклик» назвал десять регионов РФ с низкой стоимостью жилья на вторичном рынке

Кроме Пермского края, в тройку лидеров по доступности жилья на вторичном рынке вошли Челябинская область и Республика Башкортостан, где цены стартуют от 81,5 тысячи рублей и 86,2 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. Четвертое и пятое места заняли Волгоградская (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская области (от 95,6 тысячи рублей).