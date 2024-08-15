«Домклик» назвал десять регионов РФ с низкой стоимостью жилья на вторичном рынке

Posted 15 августа, 09:47
Published 15 августа, 09:47
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Аналитики «Домклик» рассчитали медианную стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке на основе данных из объявлений о продаже недвижимости в многоквартирных домах (без учёта предложений по переуступке и индивидуальному жилищному строительству).
Пермский край занял первое место среди крупных регионов России по самой низкой стоимости жилья на вторичном рынке. Согласно данным сервиса «Домклик», стоимость квадратного метра жилья здесь начинается от 77 100 рублей.
Кроме Пермского края, в тройку лидеров по доступности жилья на вторичном рынке вошли Челябинская область и Республика Башкортостан, где цены стартуют от 81,5 тысячи рублей и 86,2 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. Четвертое и пятое места заняли Волгоградская (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская области (от 95,6 тысячи рублей).
В топ-10 также вошли Свердловская, Воронежская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край, где стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в августе начиналась от 96,3 тысячи рублей.