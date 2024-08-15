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Posted 15 августа, 09:47

Published 15 августа, 09:47

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

«Домклик» назвал десять регионов РФ с низкой стоимостью жилья на вторичном рынке

«Домклик» назвал десять регионов РФ с низкой стоимостью жилья на вторичном рынке

15 августа 2024, 09:47
Фото: 1MI
Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера опубликовал рейтинг 10 крупнейших регионов России с самой низкой стоимостью жилья на вторичном рынке. Данные актуальны на начало августа 2024 года и касаются субъектов, где имеются города с населением свыше 1 миллиона человек.

Аналитики «Домклик» рассчитали медианную стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке на основе данных из объявлений о продаже недвижимости в многоквартирных домах (без учёта предложений по переуступке и индивидуальному жилищному строительству).

Пермский край занял первое место среди крупных регионов России по самой низкой стоимости жилья на вторичном рынке. Согласно данным сервиса «Домклик», стоимость квадратного метра жилья здесь начинается от 77 100 рублей.

Кроме Пермского края, в тройку лидеров по доступности жилья на вторичном рынке вошли Челябинская область и Республика Башкортостан, где цены стартуют от 81,5 тысячи рублей и 86,2 тысячи рублей за квадратный метр соответственно. Четвертое и пятое места заняли Волгоградская (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская области (от 95,6 тысячи рублей).

В топ-10 также вошли Свердловская, Воронежская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край, где стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в августе начиналась от 96,3 тысячи рублей.

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