Глава РЭО Буцаев: В Свердловской области запущен мусоросортировочный комплекс

Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, рассказал, что в августе в Нижнем Тагиле введен в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс. Его особенностью является тот факт, что на объекте используется оборудование преимущественно от отечественных производителей. На МСК займутся извлечением вторичных ресурсов, таких как стекло, бумага, пластик и другие, для их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. Он отметил, что мощность обработки на МСК составит 185 тысяч тонн в год, обезвреживания — 54 тысячи тонн в год. Об этом пишет портал tagilcity.ru.