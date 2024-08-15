Глава РЭО Буцаев: В Свердловской области запущен мусоросортировочный комплекс

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, рассказал, что в августе в Нижнем Тагиле введен в эксплуатацию современный мусоросортировочный комплекс. Его особенностью является тот факт, что на объекте используется оборудование преимущественно от отечественных производителей. На МСК займутся извлечением вторичных ресурсов, таких как стекло, бумага, пластик и другие, для их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. Он отметил, что мощность обработки на МСК составит 185 тысяч тонн в год, обезвреживания — 54 тысячи тонн в год. Об этом пишет портал tagilcity.ru.
Реализацией проекта занималось акционерное общество «Облкоммунэнерго» за счет привлеченных в рамках концессионного соглашения с местной администрацией средств. Всего строительство МСК обошлось в 3,9 млрд рублей.
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов отметил, что отходы на комплекс будут прибывать не только из Нижнего Тагила, но и из нескольких близлежащих городов, например из Невьянска. Он добавил, что на МСК будет применяться технология закрытого тоннельного компостирования органических отходов. Их будут помещать в герметичные ёмкости с системами вентиляции и орошения, чтобы органика разлагалась естественным путем. Полученный таким образом грунт планируется использовать на полигонах захоронения отходов в качестве промежуточных слоев изоляции.
Также ожидается, что мусоросортировочный комплекс создаст более 300 рабочих мест.