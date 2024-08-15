МТS CASHBACK — лучшая кредитная карта с бесплатным обслуживанием и кешбэком

В преддверии начинающейся подготовки к школьному сезону аналитики Банки.ру обратили отдельное внимание на карты, позволяющие получить дополнительное вознаграждение по тратам на товары к новому учебному сезону. Они отметили, что кредитная карта МТS CASHBACK отличается безусловно бесплатным обслуживанием, максимальным размером кешбэка в 10 000 баллов и возможностью получить повышенное вознаграждение в категориях, включающих в себя расходы на подготовку к учебе. Длительный льготный период в 390 дней действует на сумму первой покупки, совершенной в магазинах МТС в течение 30 дней с даты выдачи карты, а в иных случаях он составляет до 111 дней.