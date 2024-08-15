В Батайске руководитель отдела полиции поблагодарил работников банка ВТБ

Один из таких случаев связан с 56-летним жителем соседнего региона, который приехал в Краснодар для трудоустройства вахтовым методом. Мужчина стал жертвой лжеработодателя, который сообщил ему о том, что для работы необходим автомобиль. Аферист уточнил, что компания сейчас переживает финансовые трудности и предложил оформить кредит для покупки транспортного средства на его имя, пообещав, что все расходы будет покрывать фирма.