В Батайске руководитель отдела полиции поблагодарил работников банка ВТБ

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:11
Начальник Отдела МВД России по городу Батайску полковник полиции Роман Стебловский вручил благодарственные письма работникам банка ВТБ за их активное участие в предотвращении мошеннических действий.
Одной из основных угроз является телефонное мошенничество, когда злоумышленники пытаются обмануть клиентов, выдавая себя за представителей банков или правоохранительных органов. Сотрудники полиции и представители сферы по предоставлению кредитных услуг активно работают над предотвращением подобных схем и обучают граждан основам безопасности.
Стоит отметить, что в Батайске только за июль этого года полицейские совместно с работниками банка ВТБ предотвратили шесть фактов мошенничеств на общую сумму 6 100 000 рублей.
«Слаженные действия между банком и МВД помогают оперативно реагировать на возможные инциденты и предотвращать угрозы. Мы призываем наших клиентов быть бдительными и помнить о правилах безопасности при работе с банковскими услугами», — отметил единый бизнес-лидер ВТБ и банка «Открытие» в Ростовской области, вице-президент, Юрий Авдеев.
Один из таких случаев связан с 56-летним жителем соседнего региона, который приехал в Краснодар для трудоустройства вахтовым методом. Мужчина стал жертвой лжеработодателя, который сообщил ему о том, что для работы необходим автомобиль. Аферист уточнил, что компания сейчас переживает финансовые трудности и предложил оформить кредит для покупки транспортного средства на его имя, пообещав, что все расходы будет покрывать фирма.
Доверяя мошенникам, гражданин согласился на это предложение. Вместе с фигурантами он направился в один из банков города Краснодара для оформления кредита. Однако сотрудники банка отказали ему в выдаче средств.
Не оставив попыток, мошенники вместе с мужчиной отправились в один из банков города Батайска. Гражданин рассказал работникам банка о целях получения кредита. Последние заподозрили, что клиент может стать жертвой преступной схемы. Они незамедлительно вызвали сотрудников полиции.
Прибывшие на место полицейские провели беседу с гражданином и выяснили все обстоятельства произошедшего. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и бдительности работников банка удалось предотвратить возможные финансовые потери и защитить мужчину от мошеннических действий.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статья 30, части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вручая благодарственные письма работникам банка ВТБ, полковник полиции Роман Стебловский отметил, что мошенничество — профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам. Главное из которых — никогда и никому не сообщать свои персональные данные, а также реквизиты банковских карт. Руководитель территориального отдела в очередной раз призвал жителей и гостей города Батайска сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников.