Ветврач назвала неожиданную опасность для домашних питомцев на даче

В Московской области и ряде других регионов продолжается нашествие больших испанских слизней. Считается, что неприятные гости опасны лишь для огорода, но на самом деле они могут негативно повлиять и на здоровье домашних животных, которые с ними контактируют.

Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ветеринар Ирика Сабитова. Испанские слизни, по словам ветврача, на самом деле родом из Португалии, но в середине 20 века они стали интенсивно распространяться по Европе и уже около десяти лет назад обосновались в России. «Это большие слизни оранжевого или коричневого цвета длиной от 120 до 150 миллиметров, очень прожорливы и едят все: падаль, мертвых птиц, дождевых червей и друг друга», — пояснила Сабитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня». По ее словам, их безопасность для человека и животных достаточно условна. «Несмотря на то, что слизни не кусаются, они могут вызвать серьезные заболевания. От бактериальной инфекции до глистной инвазии», — подчеркнула ветврач. Слизни, продолжила она, являются промежуточными хозяевами гельминтов, а слизь, которой покрыты эти моллюски, обладает раздражающими свойствами. «Во избежание таких заболеваний, как эзофагит, гастрит, паразитарная инвазия или бактериальные инфекции у ваших питомцев, старайтесь обращать внимание, с чем или с кем они на улицах играют или на кого охотятся. Особенно после дождливой погоды», — заключила Сабитова.