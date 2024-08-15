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Ветврач назвала неожиданную опасность для домашних питомцев на даче

Ветврач назвала неожиданную опасность для домашних питомцев на даче

15 августа 2024, 07:50
Фото: 1MI
В Московской области и ряде других регионов продолжается нашествие больших испанских слизней. Считается, что неприятные гости опасны лишь для огорода, но на самом деле они могут негативно повлиять и на здоровье домашних животных, которые с ними контактируют.

Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ветеринар Ирика Сабитова.

Испанские слизни, по словам ветврача, на самом деле родом из Португалии, но в середине 20 века они стали интенсивно распространяться по Европе и уже около десяти лет назад обосновались в России.

«Это большие слизни оранжевого или коричневого цвета длиной от 120 до 150 миллиметров, очень прожорливы и едят все: падаль, мертвых птиц, дождевых червей и друг друга», — пояснила Сабитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По ее словам, их безопасность для человека и животных достаточно условна.

«Несмотря на то, что слизни не кусаются, они могут вызвать серьезные заболевания. От бактериальной инфекции до глистной инвазии», — подчеркнула ветврач.

Слизни, продолжила она, являются промежуточными хозяевами гельминтов, а слизь, которой покрыты эти моллюски, обладает раздражающими свойствами.

«Во избежание таких заболеваний, как эзофагит, гастрит, паразитарная инвазия или бактериальные инфекции у ваших питомцев, старайтесь обращать внимание, с чем или с кем они на улицах играют или на кого охотятся. Особенно после дождливой погоды», — заключила Сабитова.

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