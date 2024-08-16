Фестиваль донских брендов «Мой бизнес. НАШИ МАРКЕТ» состоится 22 и 28 сентября

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Участников и гостей мероприятия ожидают модные показы, дегустации, интерактивы, обучающие лекции от экспертов, а также розыгрыш призов под звуки живой музыки и сеты популярных донских ди-джеев. На площадке фестиваля «Мой бизнес. НАШИ МАРКЕТ» представят более 100 торговых марок среди которых дизайнерская одежда, обувь, авторские аксессуары и гастрономические деликатесы.
По традиции инициатором фестиваля выступили Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») и донской центр «Мой бизнес» при поддержке правительства области и министерства экономического развития региона.
Как отмечает первый заместитель главы региона Александр Скрябин, фестиваль создаст благоприятный климат для создания новых и развития уже действующих товаропроизводителей Дона.
— В условиях импортозамещения усилия регионального правительства направлены на поддержку реального сектора экономики. В этих целях по поручению губернатора области Василия Голубева реализуется региональная программа поддержки и продвижения местных брендов. И фестиваль является одним из востребованных малым бизнесом форматом реализации данной программы, — пояснил первый заместитель губернатора Александр Скрябин.
В преддверии фестиваля 4 сентября для экспонентов будет организована встреча, в рамках которой участники получат подробные рекомендации по оптимизации стратегии продаж и маркетинга для достижения максимального эффекта от участия в ярмарке.
В первый день фестиваля, 22 сентября, перед участниками с мастер-классом выступит известный писатель, сценарист Александр Цыпкин. Он поделится опытом создания таких популярных проектов, как «БеспринцЫпные чтения» и сериал «Беспринципные», а также расскажет про «20 правил лидера 21 века».
28 сентября заработает масштабная ярмарка донских брендов, а участников и гостей будет ждать насыщенная деловая и интерактивная программа.
Глава минэкономразвития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что с 2022 года количество участников фестиваля выросло в четыре раза — с 40 до 160 брендов, а число посетителей превышает 1000 человек.
— Событие зарекомендовало себя как яркая витрина, стыкующая талантливых производителей, дистрибьютеров, представителей сферы рекламы и, конечно, потребителей. В рамках исполнения региональной программы поддержки и продвижения местных брендов сформированы публичные реестры местных брендов и мер поддержки для них. В поддержку компаний местных товаропроизводителей в регионе разработаны новые льготные продукты «Донской бренд», предоставляемые институтами развития бизнеса. Компаниям оказывается содействие в регистрации товарного знака, получении маркетинговых, инженерно-консультационных, опытно-конструкторских и других услуг, — добавил Максим Папушенко.
Добавим, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», поэтому участие в нем бесплатно как для посетителей, так и для производителей. Каждый участник-экспонент получит необходимую помощь в организации выставочного пространства для презентации продукции — от бесплатного корнера до таблички с названием бренда.
Для того чтобы стать участником фестиваля, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия по ссылке. Подробности о фестивале «Мой бизнес. Наши маркет» можно уточнить по телефону горячей линии донских центров «Мой бизнес» 8(804) 333-32-31, в онлайн-чате на сайте и в социальных сетях ВКонтакте и Telegram.