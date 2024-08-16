Фестиваль донских брендов «Мой бизнес. НАШИ МАРКЕТ» состоится 22 и 28 сентября

Добавим, что мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», поэтому участие в нем бесплатно как для посетителей, так и для производителей. Каждый участник-экспонент получит необходимую помощь в организации выставочного пространства для презентации продукции — от бесплатного корнера до таблички с названием бренда.