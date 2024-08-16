Набсовет РЭО поддержал предложение о льготном финансировании объекта ТКО в Крыму

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, компания направит на реализацию данной инициативы 1,271 млрд рублей при суммарном объеме инвестиций в 1,353 млрд рублей. Такой полигон войдет в число подобных объектов обращения с ТКО, появившихся в Сакском, Белогорском и Ленинском районах, и начнет принимать от них хвосты, не подлежащие переработке, в объеме 505 тысяч тонн. Мощность обработки на перечисленных объектах даст возможность обрабатывать 100% ТКО, образующихся в регионе, а 50% отходов планируется утилизировать. Это поможет республике достичь запланированных нормативов по обработке 100% образующихся отходов и снижению вдвое доли мусора, вывозимого на свалки.