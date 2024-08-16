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Набсовет РЭО поддержал предложение о льготном финансировании объекта ТКО в Крыму

Набсовет РЭО поддержал предложение о льготном финансировании объекта ТКО в Крыму

16 августа 2024, 17:44
Фото: reo.ru
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) передаст 1,271 млрд рублей на строительство современного объекта размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Белогорском районе Республики Крым. Наблюдательный совет ППК «РЭО» утвердил льготное финансирование инициативы.

Как сообщает tagilcity.ru, 6 августа текущего года соответствующий протокол был подписан зампредом правительства Дмитрием Патрушевым. Он сообщил о принятии решения предоставить льготное финансирование для строительства нового объекта в Крыму. Это предприятие размещения отходов мощностью 600 тыс. тонн в год, которое появится в Белогорском районе. Данный объект выступит одним из приоритетных звеньев системы обращения с ТКО в республике, что позволит Крыму реализовать показатели, прописанные в нацпроекте «Экология».

По словам главы ППК «РЭО» Дениса Буцаева, компания направит на реализацию данной инициативы 1,271 млрд рублей при суммарном объеме инвестиций в 1,353 млрд рублей. Такой полигон войдет в число подобных объектов обращения с ТКО, появившихся в Сакском, Белогорском и Ленинском районах, и начнет принимать от них хвосты, не подлежащие переработке, в объеме 505 тысяч тонн. Мощность обработки на перечисленных объектах даст возможность обрабатывать 100% ТКО, образующихся в регионе, а 50% отходов планируется утилизировать. Это поможет республике достичь запланированных нормативов по обработке 100% образующихся отходов и снижению вдвое доли мусора, вывозимого на свалки.

Льготный заем выдается из средств от выпуска облигаций Российского экологического оператора с субсидированием купонного дохода в размере 90% ключевой ставки Центрального банка РФ. Субсидия направляется от Министерства природных ресурсов и экологии России в РЭО в формате имущественного взноса согласно содержанию постановления Правительства РФ № 906.

Набсовет РЭО проголосовал за обеспечение объекта льготным финансированием за счет средств, полученных благодаря выпуску облигаций компании инвестиционному проекту строительства.

Для объекта уже составлены проектные документы, он прошел госэкспертизу и получил необходимое для возведения разрешение. Разрешение на запуск предприятия в работу будет получено до конца текущего года.

Проект воплощается ООО «Крымский экологический оператор» на основе концессионного соглашения с региональным министерством ЖКХ.

#Общество
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