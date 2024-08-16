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Published Сегодня, 17:09

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Парализованный пациент восстановил речь благодаря усилиям ученых

16 августа 2024, 17:09
Инновационная технология ученых предоставляет пациентам с параличами возможность вернуть речь.

Как пишет «Новая Хакасия», цитируя New England Journal of Medicine, ученые создали интерфейс «мозг — компьютер», который обладает способностью превращать импульсы мозга в речь с точностью около 97%.

Разработка особенно актуальна для пациентов с параличами. Например, речь идет о людях с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Они имеют дело с поражением верхних и нижних двигательных нейронов. В конце концов болезнь приводит к потере речи.

Устройство не читает мысли, зато может переводить импульсы мозга в текст, далее произносимый компьютером.

БАС — болезнь, которая уничтожает способность человека к любой активности, включая передвижение и речь, — сильно изменила жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Заболев, мужчина перестал двигаться и общаться с людьми.

Но недавно в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Теперь чипы считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. Мозг посылает эти данные мышцам, а машина превращает их в фонемы, а затем в слова.

Слова выводятся на экран, чтобы трансформироваться в речь.

В данном случае учёные даже сумели воспроизвести голос Харрелла до болезни. Как вспоминают нейроинженеры, когда Кейси впервые разглядел свои слова на экране, он прослезился от счастья.

Учёным удалось расширить словарь разработки с 50 до 125 тысяч слов, и сегодня система понимает сигналы мозга лучше, чем иные приложения, распознающие голос пользователя.

Технология призвана вернуть потерявшим речь людям возможность свободно разговаривать с окружающими. Примечательно, что команда учёных делает эту работу не ради денег, а для того, чтобы поддержать попавших в сложное положение людей.

#Общество#Технологии
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