Парализованный пациент восстановил речь благодаря усилиям ученых

Posted Сегодня, 17:09
Published Сегодня, 17:09
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Как пишет «Новая Хакасия», цитируя New England Journal of Medicine, ученые создали интерфейс «мозг — компьютер», который обладает способностью превращать импульсы мозга в речь с точностью около 97%.
Разработка особенно актуальна для пациентов с параличами. Например, речь идет о людях с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Они имеют дело с поражением верхних и нижних двигательных нейронов. В конце концов болезнь приводит к потере речи.
Устройство не читает мысли, зато может переводить импульсы мозга в текст, далее произносимый компьютером.
БАС — болезнь, которая уничтожает способность человека к любой активности, включая передвижение и речь, — сильно изменила жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Заболев, мужчина перестал двигаться и общаться с людьми.
Но недавно в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Теперь чипы считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. Мозг посылает эти данные мышцам, а машина превращает их в фонемы, а затем в слова.
Слова выводятся на экран, чтобы трансформироваться в речь.
В данном случае учёные даже сумели воспроизвести голос Харрелла до болезни. Как вспоминают нейроинженеры, когда Кейси впервые разглядел свои слова на экране, он прослезился от счастья.
Учёным удалось расширить словарь разработки с 50 до 125 тысяч слов, и сегодня система понимает сигналы мозга лучше, чем иные приложения, распознающие голос пользователя.
Технология призвана вернуть потерявшим речь людям возможность свободно разговаривать с окружающими. Примечательно, что команда учёных делает эту работу не ради денег, а для того, чтобы поддержать попавших в сложное положение людей.