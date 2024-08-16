ПСБ предложил бизнесу корпоративные банковские карты

Стикеры можно использовать со смартфонами, работающими как на платформе Android, так и на iOS. Они представляют собой полноценную корпоративную карту, с помощью которой представители бизнеса могут не только оплачивать покупки, прикладывая телефон к устройству оплаты, но также снимать и вносить наличные в банкоматах с бесконтактным обслуживанием. При этом на стикерах отсутствуют реквизиты банковской карты, к которой они привязаны, что делает их использование абсолютно безопасным.