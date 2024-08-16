РЭО классифицировал регоператоров, попавших в красную зону риска

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Как пишет издание newstracker.ru, в рамках заседания межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами, которое прошло 15 августа текущего года, участники обсудили работу региональных операторов. Отмечается, что заседание проводится каждую неделю министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.
По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, на заседании еженедельного штаба рассматривается один из важных вопросов — работа региональных операторов. Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) провели оценку устойчивости региональных операторов по обращению с ТКО и выявили серьезные риски у четырех организаций в четырех зонах из трех субъектов Российской Федерации. Это касается СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» из Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» из Якутии, которые входят в три зоны Дальневосточного федерального округа, а также ООО «Чистый город» из Курганской области, входящее в одну из зон Уральского федерального округа. Все эти операторы могут прекратить свою деятельность
В ходе мониторинга анализируются такие параметры деятельности, как наличие у регионального оператора действующей безотзывной банковской гарантии, соблюдение схемы потоков отходов от источников их образования до конечных объектов, охват коммунальной услугой, организация сбора платежей за нее, а также судебные решения и негативное освещение в средствах массовой информации. Если в отношении организации открыто дело о банкротстве, то статус регионального оператора поднимается до красной зоны в автоматическом режиме для более глубокой оценки.
На территории России в общей сложности выделено 274 зоны ответственности региональных операторов по обращению с ТКО, из них 184 оператора начали предоставление коммунальных услуг в 260 зонах деятельности.
Напомним, что в августе 2024 года по указанию министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова была сформирована межведомственная рабочая группа для решения вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления. В нее вошли представители Российского экологического оператора, Совфеда, ГД РФ, надзорных и федеральных органов власти, а также представители каждого российского субъекта, уполномоченные для этого. Заседания штаба проходят каждую неделю.