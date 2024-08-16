РЭО классифицировал регоператоров, попавших в красную зону риска

По словам генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, на заседании еженедельного штаба рассматривается один из важных вопросов — работа региональных операторов. Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) провели оценку устойчивости региональных операторов по обращению с ТКО и выявили серьезные риски у четырех организаций в четырех зонах из трех субъектов Российской Федерации. Это касается СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» из Магаданской области, ООО УК «Айхалцентр» из Якутии, которые входят в три зоны Дальневосточного федерального округа, а также ООО «Чистый город» из Курганской области, входящее в одну из зон Уральского федерального округа. Все эти операторы могут прекратить свою деятельность