Якушев рассказал, как «Единая Россия» помогает жителям Курской области

Врио секретаря генсовета партии отметил, что в большинстве ПВР созданы условия для того, чтобы людям в них было комфортно. Он также отметил, что в регионе уже работают около 70 активистов со всей страны, и их становится всё больше. С некоторыми из них он посетил два крупнейших пункта временного размещения в регионе. Туда были доставлены холодильники, микроволновые печи и продукты питания.