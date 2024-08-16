Якушев рассказал, как «Единая Россия» помогает жителям Курской области

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Владимир Якушев, врио секретаря генсовета «Единой России», вместе с врио главы региона Алексеем Смирновым ознакомился с работой распределительного центра гуманитарной помощи, координацией работы которого занимаются руководитель регионального исполкома партии Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов. Также Якушев обсудил со Смирновым текущие потребности пунктов временного размещения. Об этом пишет портал newsnn.ru.
Владимир Якушев рассказал, что на прошедшем недавно совещании по ВКС по ситуации в Курской области Дмитрий Медведев, председатель «Единой России», отметил, что все решения по помощи жителям региона партия будет принимать максимально оперативно, соответствующая инфраструктура и ресурсы для этого у «Единой России» имеются.
Врио секретаря генсовета партии отметил, что в большинстве ПВР созданы условия для того, чтобы людям в них было комфортно. Он также отметил, что в регионе уже работают около 70 активистов со всей страны, и их становится всё больше. С некоторыми из них он посетил два крупнейших пункта временного размещения в регионе. Туда были доставлены холодильники, микроволновые печи и продукты питания.
Также помощь оказывается и курским медикам. Ранее они получили средства РЭБ для машин скорой помощи. Владимир Якушев привез в Курскую областную клиническую больницу рации, воду, продукты и бытовую технику. Он подчеркнул, что задача «Единой России» — оказать помощь людям. Партия занимается этим с первых часов атаки ВСУ на Курскую область.
Сайт партии ER.RU также сообщает, что обратиться за гуманитарной помощью жители региона могут в штаб общественной поддержки «Единой России». Партия также оказывает адресную помощь жителям Рыльска. Представители «Молодой Гвардии» помогают вывезти людей из обстреливаемого населенного пункта.