«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

Ранее «Домклик» зафиксировал снижение интереса покупателей к первичному жилью после прекращения и ужесточения льготных ипотечных программ. Одобрение ипотек с доступной ставкой стало более целенаправленным, и объемы кредитования на этом рынке сократились: в июле Сбербанк выдал всего 10,8 тыс. кредитов на жилье в новостройках против 33,2 тыс. в месяц в апреле, мае и июне. Еще ниже этот показатель был в начале 2024 года — 8,4 тыс. Тогда в России также вводились ограничения на рынке новостроек, приобретаемых по льготным ипотечным программам.