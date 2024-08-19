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«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 крупнейших регионов с дешевой первичкой

19 августа 2024, 15:38
Фото: 1MI
В августе 2024 года минимальная медианная цена за квадратный метр жилья на первичном рынке в Ростовской области — 135 тысяч рублей. Это позволило региону занять восьмое место в рейтинге крупнейших субъектов РФ с наиболее доступными ценами на новостройки, составленном «Домклик».

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбербанка опубликовал топ-10 крупнейших регионов России с самыми низкими по среднероссийским меркам ценами на первичное жилье. Анализ основывался на данных объявлений о продаже квартир в новостройках в начале августа 2024 года, включая регионы с городами-миллионниками.

Первое место в рейтинге заняла Волгоградская область, где, по данным «Домклик», жилье на первичном рынке самое дешевое — медианная стоимость квадратного метра здесь составила от 108,1 тысячи рублей. Об этом пишет properm.ru.

Второе и третье места заняли Самарская и Воронежская области с показателями от 113,6 тысячи и от 114,2 тысячи рублей соответственно. На четвертом и пятом местах расположились Челябинская область (от 122 тысяч рублей) и Красноярский край (от 128 тысяч рублей). Пермский край занял шестое место с показателем от 129,4 тысячи рублей.

Также в рейтинг вошли Омская область (от 132,2 тыс.), Башкирия (от 135 тысяч) и Новосибирская область, где стоимость квадратного метра в новостройках составила от 136,8 тысячи рублей.

Ранее «Домклик» зафиксировал снижение интереса покупателей к первичному жилью после прекращения и ужесточения льготных ипотечных программ. Одобрение ипотек с доступной ставкой стало более целенаправленным, и объемы кредитования на этом рынке сократились: в июле Сбербанк выдал всего 10,8 тыс. кредитов на жилье в новостройках против 33,2 тыс. в месяц в апреле, мае и июне. Еще ниже этот показатель был в начале 2024 года — 8,4 тыс. Тогда в России также вводились ограничения на рынке новостроек, приобретаемых по льготным ипотечным программам.

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