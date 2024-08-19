Ключи от квартир на территории «Нового Ростова» получили более 150 семей

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Сдача жилого объекта превратилась в настоящий праздник. Для обладателей квартир застройщик подготовил яркую фотозону и летние угощения, а для самых юных жильцов — выступления аниматоров. Застройщик продумал все для самый ярких впечатлений с важного дня.
Новый дом расположился в Умном квартале — одном из самых технологичных районов Донской столицы, который выделяется высоким внедрением технологий в повседневную жизнь. Здесь есть и бесшовный Wi-Fi по всей территории, и беседки с зарядками для тех, кто хочет всегда оставаться на связи.
Особое внимание застройщик уделил безопасности. Умные домофоны и шлагбаумы пускают на внутреннюю территорию только жителей и гостей, а круглосуточное видеонаблюдение и охрана подарят чувство защищенности. Концепция закрытого двора без машин, обеспечивает безопасность прогулок.
Об автовладельцах застройщик также позаботился, создав подземный паркинг, гостевую парковку и места, оборудованные зарядкой для электромобилей.
Напомним, что соглашение о реализации инвестиционного проекта «Новый Ростов» между ГК «ЮгСтройИнвест» и региональным правительством было подписано в июне 2023 года на ПМЭФ. Согласно проекту, на площади в 360 га появится более 1,5 млн квадратов жилья, школы и детские сады. Создадут и насыщенную инфраструктуру, в числе которой объекты дополнительного образования, культуры, здравоохранения и парковые пространства.
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