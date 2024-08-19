Ключи от квартир на территории «Нового Ростова» получили более 150 семей

Новый дом расположился в Умном квартале — одном из самых технологичных районов Донской столицы, который выделяется высоким внедрением технологий в повседневную жизнь. Здесь есть и бесшовный Wi-Fi по всей территории, и беседки с зарядками для тех, кто хочет всегда оставаться на связи.