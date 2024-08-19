Портфель рублевых пассивов ВТБ превысил 8 трлн

С начала года клиенты ВТБ открыли в банке более 3 млн вкладов, это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем срочных депозитов в ВТБ с начала года увеличился почти на 29% — более чем на 1,3 трлн рублей. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. В этом году уже открыто более 3,8 млн накопительных ВТБ-счетов, а объем их портфеля достиг 1,5 трлн рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом банка.