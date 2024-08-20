Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В абсолютном выражении первое место по продажам электрокаров* тоже занимает столица. По итогам семи месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. На втором месте с заметным отрывом от лидера — Московская область (867 ед.). Третий результат демонстрирует Санкт-Петербург, жители которого приобрели за январь–июль 707 электромобилей. Топ-5 самых крупных рынков сбыта новых «электричек» дополняют Краснодарский край (705 авто) и Калининградская область (391 ед.).
В целом по России продажи новых электромобилей по итогам семи месяцев составили более 11,7 тысяч штук, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.
Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr — бренд, который официально не представлен на нашем рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. За январь–июль россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 ед. за аналогичный период прошлого года. Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году — с 1034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее — 1116 машин). Четвертым стал «Москвич», показавший рост год к году с 176 до 789 ед. Замыкает топ-5 марок рынка «электричек» американский бренд Tesla: за семь месяцев 2024 года продано 534 новых «Теслы» против 760, реализованных годом ранее.
«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на „электрички“ растет. Если смотреть на брендовый состав, можно сделать вывод, что этот сегмент рынка пополняется за счет параллельного импорта. В первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 — это марки из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев „электричек“, — прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.
Он добавил, что в условиях повышенного спроса россиян на электротранспорт задача участников рынка быть не только проводниками инициатив государства, но и усиливать их собственными проектами.
«Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка, — прокомментировала исполнительный директор „Автомаркетолога“ Татьяна Акимова. — По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто».
* при подготовке рейтинга рассматривались только электрокары, гибридные авто не учитывались.
Справочно:
Топ-15 регионов по объему продаж электромобилей по итогам 7 месяцев 2024 г.
|
Город
|
Количество электрокаров
|
Население, млн
|
Продажи на 1 тыс. человек
|
Москва
|
4642
|
13 104 177
|
0,4
|
Московская область
|
867
|
8 591 736
|
0,1
|
Санкт-Петербург
|
707
|
5 600 044
|
0,1
|
Краснодарский край
|
705
|
5 648 235
|
0,1
|
Калининградская область
|
391
|
1 002 187
|
0,4
|
Республика Татарстан
|
275
|
4 001 625
|
0,1
|
Республика Крым
|
265
|
1 916 805
|
0,1
|
Ростовская область
|
246
|
4 164 547
|
0,1
|
Челябинская область
|
236
|
3 407 145
|
0,1
|
Свердловская область
|
218
|
4 239 161
|
0,1
|
Пермский край
|
164
|
2 556 852
|
0,1
|
Самарская область
|
142
|
3 142 683
|
0,0
|
Удмуртская Республика
|
134
|
1 442 251
|
0,1
|
Нижегородская область
|
133
|
3 081 817
|
0,0
|
Ставропольский край
|
123
|
2 886 108
|
0,0