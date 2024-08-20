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Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов

Группа ВТБ составила рейтинг самых электромобильных регионов

20 августа 2024, 09:16
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» проанализировали данные регистраций новых машин в ГИБДД и определили регионы с наибольшей долей электромобилей. Лидерами по числу продаж электрокаров на тысячу жителей стали Москва и Калининградская область.

В абсолютном выражении первое место по продажам электрокаров* тоже занимает столица. По итогам семи месяцев 2024 года в Москве было зарегистрировано более 4,6 тысячи новых машин с электродвигателем. На втором месте с заметным отрывом от лидера — Московская область (867 ед.). Третий результат демонстрирует Санкт-Петербург, жители которого приобрели за январь–июль 707 электромобилей. Топ-5 самых крупных рынков сбыта новых «электричек» дополняют Краснодарский край (705 авто) и Калининградская область (391 ед.).

В целом по России продажи новых электромобилей по итогам семи месяцев составили более 11,7 тысяч штук, что более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

Лидерскую позицию в сегменте занимает Zeekr — бренд, который официально не представлен на нашем рынке и поставляется по каналам параллельного импорта. За январь–июль россияне приобрели около 5 тысяч электромобилей Zeekr против 448 ед. за аналогичный период прошлого года. Второе место у российского бренда Evolute, показавшего небольшой спад продаж к 2023 году — с 1034 до 883 штук соответственно. Третью позицию занимает Volkswagen (860 автомобилей, годом ранее — 1116 машин). Четвертым стал «Москвич», показавший рост год к году с 176 до 789 ед. Замыкает топ-5 марок рынка «электричек» американский бренд Tesla: за семь месяцев 2024 года продано 534 новых «Теслы» против 760, реализованных годом ранее.

«Модельный ряд электрокаров расширяется, государство стимулирует интерес к такому транспорту, поэтому, конечно, спрос россиян на „электрички“ растет. Если смотреть на брендовый состав, можно сделать вывод, что этот сегмент рынка пополняется за счет параллельного импорта. В первой десятке большую представленность имеют китайские автопроизводители: 4 бренда из 10 — это марки из КНР. На долю российских электрокаров приходится 14% от всех проданных за семь месяцев „электричек“, — прокомментировал вице-президент, начальник партнерских продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что в условиях повышенного спроса россиян на электротранспорт задача участников рынка быть не только проводниками инициатив государства, но и усиливать их собственными проектами.

«Несмотря на заметный рост продаж электромобилей, такие машины все еще занимают небольшую долю в объеме всего авторынка, — прокомментировала исполнительный директор „Автомаркетолога“ Татьяна Акимова. — По итогам семи месяцев 2024 года доля электрокаров составила 1,4% от всех продаж новых авто в России. Эта доля немного выросла относительно аналогичного периода прошлого года, когда она составляла 1,1% от всех проданных авто».

* при подготовке рейтинга рассматривались только электрокары, гибридные авто не учитывались.

Справочно:

Топ-15 регионов по объему продаж электромобилей по итогам 7 месяцев 2024 г.

Город

Количество электрокаров

Население, млн

Продажи на 1 тыс. человек

Москва

4642

13 104 177

0,4

Московская область

867

8 591 736

0,1

Санкт-Петербург

707

5 600 044

0,1

Краснодарский край

705

5 648 235

0,1

Калининградская область

391

1 002 187

0,4

Республика Татарстан

275

4 001 625

0,1

Республика Крым

265

1 916 805

0,1

Ростовская область

246

4 164 547

0,1

Челябинская область

236

3 407 145

0,1

Свердловская область

218

4 239 161

0,1

Пермский край

164

2 556 852

0,1

Самарская область

142

3 142 683

0,0

Удмуртская Республика

134

1 442 251

0,1

Нижегородская область

133

3 081 817

0,0

Ставропольский край

123

2 886 108

0,0
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