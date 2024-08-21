В «Аэрофлоте» назвали стоимость билета на Бали после новости о резком подорожании

По информации, ранее опубликованной в Сети, стоимость билетов в одну сторону составляла от 55 тыс. рублей за человека, однако позже в этот же день цена выросла до 442 тыс. рублей в одну сторону за человека. Билет туда и обратно стоил около 800 тыс. рублей.