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В центральной части города Батайска усилили сеть LTE

В центральной части города Батайска усилили сеть LTE

22 августа 2024, 08:00
Фото: МТС
В центральной части города Батайска усилили сеть LTE
Устойчивая мобильная связь 4G связи появилась в центральной части спутника донской столицы — в городе Батайске.

Теперь администрация Батайска, парк им. Ленина, центральный рынок, городская больница и другие административные здания в центре города, покрыты высокоскоростным мобильным интернетом.

Ежедневно через эти локации проходят тысячи человек, которым необходима устойчивая голосовая связь и мобильный интернет для доступа к цифровым сервисам.

Одно из ключевых направлений — модернизация телеком-оборудования для ускорения LTE в городах.

— Мы наблюдаем, что Батайск активно развивается последние несколько лет. Население города постепенно увеличивается и это ведет к росту трафика мобильного интернета, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

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