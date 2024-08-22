В центральной части города Батайска усилили сеть LTE

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Теперь администрация Батайска, парк им. Ленина, центральный рынок, городская больница и другие административные здания в центре города, покрыты высокоскоростным мобильным интернетом.
Ежедневно через эти локации проходят тысячи человек, которым необходима устойчивая голосовая связь и мобильный интернет для доступа к цифровым сервисам.
Одно из ключевых направлений — модернизация телеком-оборудования для ускорения LTE в городах.
— Мы наблюдаем, что Батайск активно развивается последние несколько лет. Население города постепенно увеличивается и это ведет к росту трафика мобильного интернета, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.