Банк «Центр-инвест» обсудил перспективы торгового сотрудничества с КНР

Участники конференции обсуждали возможность сотрудничества в области продажи автомобилей и запчастей к ним из Китая на российском рынке. Александр Долганов, кандидат экономических наук, зампред правления банка «Центр-инвест», выступил на мероприятии с докладом. Он рассказал о принципах устойчивой бизнес-модели банка и кредитных продуктах, которые направлены на приобретение как новых, так и подержанных авто. Коснулся Долганов в своем выступлении и перспектив сотрудничества с КНР.