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Updated Сегодня, 11:18

Банк «Центр-инвест» обсудил перспективы торгового сотрудничества с КНР

Банк «Центр-инвест» обсудил перспективы торгового сотрудничества с КНР

23 августа 2024, 11:16
Фото: Пресс-служба «Центр-Инвест»
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Муниципальная торговая комиссия Чунцина (КНР) организовала Китайско-российскую конференцию по экономическому и торговому обмену автомобильной промышленности. Участие в мероприятии принял также банк «Центр-инвест».

Участники конференции обсуждали возможность сотрудничества в области продажи автомобилей и запчастей к ним из Китая на российском рынке. Александр Долганов, кандидат экономических наук, зампред правления банка «Центр-инвест», выступил на мероприятии с докладом. Он рассказал о принципах устойчивой бизнес-модели банка и кредитных продуктах, которые направлены на приобретение как новых, так и подержанных авто. Коснулся Долганов в своем выступлении и перспектив сотрудничества с КНР.

Банк «Центр-инвест» предлагает своим клиентам большой выбор кредитных продуктов. Помимо прочего, банк предлагает оформление или рефинансирование автокредита без скрытых комиссий и обязательного страхования.

Подробнее ознакомиться с линейкой кредитных продуктов и условиями автокредитов можно на официальном сайте банка «Центр-инвест».

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