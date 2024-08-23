Банк «Центр-инвест» обсудил перспективы торгового сотрудничества с КНР

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Участники конференции обсуждали возможность сотрудничества в области продажи автомобилей и запчастей к ним из Китая на российском рынке. Александр Долганов, кандидат экономических наук, зампред правления банка «Центр-инвест», выступил на мероприятии с докладом. Он рассказал о принципах устойчивой бизнес-модели банка и кредитных продуктах, которые направлены на приобретение как новых, так и подержанных авто. Коснулся Долганов в своем выступлении и перспектив сотрудничества с КНР.
Банк «Центр-инвест» предлагает своим клиентам большой выбор кредитных продуктов. Помимо прочего, банк предлагает оформление или рефинансирование автокредита без скрытых комиссий и обязательного страхования.
Подробнее ознакомиться с линейкой кредитных продуктов и условиями автокредитов можно на официальном сайте банка «Центр-инвест».