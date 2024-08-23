Россияне активно проявляют интерес к металлу в обезличенной форме

Всего в ВТБ клиентами открыто 63 тыс. обезличенных металлических счетов (ОМС), на которых хранится более 38,7 тонн драгоценных металлов. На золото приходится более 50% от общего количества договоров на открытие ОМС — с ним открывается около 8,4 тыс. счетов. В рублевом эквиваленте этот металл также занимает первое место — 84% инвестиций в ОМС. С начала года объем золота на металлических счетах увеличился более чем на 200 кг. Средний «чек» ОМС по золоту составляет 120 грамм.



Высокий спрос на драгоценный металл объясняется ростом курса золота. За последние три года цена на золото выросла почти в два раза (с 4243 до 6822 руб./г) — это более 60%.



«Золото традиционно считается „защитным“ активом. Мы вновь отмечаем спрос на золото на фоне роста его стоимости и фиксируем стабильный интерес к металлу в обезличенной форме», — прокомментировал заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Евгений Береснев.