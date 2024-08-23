Студенты из Ростова-на-Дону могут пройти оплачиваемую стажировку в Сбере

Как отметила HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова, компания приглашает студентов старших курсов вузов и колледжей Ростова-на-Дону на стажировку в сфере клиентского обслуживания, в рамках которой учащиеся смогут попробовать себя в качестве специалистов данного направления и понять, хотели бы они заниматься этим профессионально после окончания учебного заведения. Компания предлагает стажерам гибкий график и помощь опытных наставников.