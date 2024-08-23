Студенты из Ростова-на-Дону могут пройти оплачиваемую стажировку в Сбере

Posted 23 августа, 11:20
Published 23 августа, 11:20
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Ранее Сбер предлагал стажировки по бизнес-направлениям, информационным технологиям, а также цифровым трекам.
Как отметила HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова, компания приглашает студентов старших курсов вузов и колледжей Ростова-на-Дону на стажировку в сфере клиентского обслуживания, в рамках которой учащиеся смогут попробовать себя в качестве специалистов данного направления и понять, хотели бы они заниматься этим профессионально после окончания учебного заведения. Компания предлагает стажерам гибкий график и помощь опытных наставников.
Заработная плата будет зависеть от уровня занятости и города. На сегодняшний день программа стажировок Сбера действует в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. Кроме этого, она доступна казанским, краснодарским и иркутским студентам. Уточняется, что стажерам не предлагаются планы по продажам.
По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Константина Бугрима, компания предлагает пройти практику студентам местных вызов, поскольку будущие специалисты обладают значительным потенциалом. Студентам, которые зарекомендуют себя в качестве хороших специалистов в ходе стажировки, возможно, поступят предложения в дальнейшем устроиться на работу в Сбербанк. В ходе практики в офисах компании стажеры смогут ознакомиться с особенностями взаимодействия с клиентами банка и проявить себя, заключил Константин Бугурим.